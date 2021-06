Får kroppshets når dei går på byen: – Eg blir veldig sint

Utøvarane som konkurrerer i Functional Fitness, må ofte tole at kroppen deira tiltrekk seg eit hav av estetiske kommentarar.

På både godt og vondt.

Synne Krokstad kan ikkje gå på byen utan å få høyre at ho ser ut som ein mann. «Heldigvis» tillèt ikkje livsstilen noko særleg festliv.

– Eg får alltid høyre det. Heile tida. Det er synd, seier Krokstad til NRK.

Og ho er ikkje den einaste.

Unngår kommentarar

Landslagsutøvar Lena Richter var på restaurant med nokre venner då nokon som sat ved bordet attmed fekk auge på kroppen hennar. Dei tok seg fridom til å kome bort og kjenne på armane.

– Det kjennest unødig. Dei hadde aldri kome bort og kommentert kroppen til nokon om det hadde vore puppane deira, seier Richter til NRK.

PÅ LAG: Veslemøy Kollstad og Lena Richter. Foto: Vegard Holmen

Ei t-skjorte gjorde det store utslaget.

Og ei t-skjorte er nettopp det Ingrid Hodnemyr plukkar ut av skapet, ikkje singleten, når ho skal på jobb.

– Det er rett og slett fordi eg ikkje ynskjer å få dei kommentarane. Sjølv om det er meint positivt, seier Hodnemyr.

Kokar innvendig

Kvifor er det slik?

– Det er mest gutar som kjem med desse kommentarane. Eg trur dei føler seg underlegne fordi dei sjølv ikkje har dei musklane og den kroppen som eg har, seier Krokstad.

STERK: Synne Krokstad i ein av øvingane i NM.

Landslagsutøvar Hodnemyr seier det handlar om kva som framleis er vanleg «norm».

– I det miljøet eg er i, så er det veldig akseptert å ha musklar, men det er ikkje noko ein må ha. Det er nok framleis litt uvant at jenter ser «slik» ut, seier Hodnemyr.

Lena Richter stemmer i med kollegaen og venninna si.

– Det er nok fordi det er annleis og det er spesielt. Det er ikkje normalen, og eg trur folk berre er imponert, men det blir nokre kommentarar, seier ho.

Men uansett kor råe desse jentene er, stikk det litt når kroppskommentarar støtt og stadig dukkar opp.

– Eg blir jo litt lei meg og utilpass. Etterpå blir eg veldig sint, og så lager eg meg frasar i hovudet som eg skulle ynskje eg hadde sagt tilbake, for å setje dei litt på plass, seier Krokstad.

LAG-NM: Denne helga konkurrerte Matilde Garnes, Synne Krokstad, Lena Richter og Ingrid Hodnemyr i noregsmeisterskapet i Functional Fitness. Foto: Vegard Holmen / NRK

Ulikt mellom kjønna

Functional Fitness er for både kvinner og menn. Får dei mannlege utøvarane dei same kommentarane?

– Eg har ikkje fått så mykje negative kommentarar, men eg er blitt flink til å seie ifrå når eg får kommentarar om kroppen. Det er ikkje pumping og kroppsbygging eg driv med, seier Morten Rasch Arnesen til NRK.

Han er landslagsutøvar i Functional Fitness.

– Det er jo nokre som meiner eg er stor, men det bryr eg meg ikkje om, seier landslagskollega Nicolay Billaudel.

– Er det forskjell i korleis mannlege og kvinnelege Functional Fitness-utøvarar blir oppfatta?

– Ja, ganske stor forskjell. Gutar vil jo at alt skal vere markert og stort, men hjå jenter er det motsett. Eg trur veldig mange jenter, spesielt dei som ikkje konkurrerer, held igjen mykje fordi dei ikkje ynskjer å bli bulkete, altså ikkje for markert, seier Arnesen.

Synne Krokstad meiner det handlar om førebilete.

– Godt trena gutar blir eit førebilete, fordi dei ser bra ut. Då ynskjer andre gutar å sjå slik ut, og det resulterer i positive kommentarar, seier ho.

NM-GULL OG -SØLV: Nicolay Billaudel og Morten Rasch Arnesen. Foto: Vegard Holmen / NRK

Positivt kroppsbilete

For første gong er det danna eit landslag i Functional Fitness i Noreg, og for første gong var det ein øving under årets NM-veke i Sarpsborg. Utøvarane har vore gjennom fleire ulike testar, som tek føre seg blant anna uthald, styrke, kraft og koordinasjon.

No håpar utøvarane at fleire kan forstå essensen av idretten.

– Fitness har fått eit dårleg rykte i Noreg, og kanskje også i verda. Functional Fitness er noko heilt anna enn den bikinidelen. Vi ser berre på prestasjon. Dette er funksjonell trening for alle. Det handlar berre om kva kroppen kan få til, seier landslagsutøvar Matilde Garnes.

NM-GULL: Matilde Garnes og Ingrid Hodnemyr er noregsmeistrar i Functional Fitness. Foto: Vegard Holmen / NRK

Sjølv om det titt og ofte kjem kommentarar frå utanforståande, er lagvennene samde i at dei opplever mindre kroppspress etter at dei kom inn i Functional Fitness-miljøet.

– Ein hugsar det første biletet av Marit Bjørgen og hennar muskuløse armar. Det var ikkje så vanleg, og det var meir tenkt at gutane skulle ha ein slik kropp. No syns eg at det byrjar å bli meir akseptert, seier Hodnemyr og fortset:

– No ser eg på mi eiga kropp som noko viktig for å kunne prestere. Ser du på sjølve landslaget, så ser alle ulike ut.

Treninga utøvarane gjer kvar dag, er ikkje for å bygge musklar som syner godt.

– Når ein startar med Functional Fitness, så forstår du at dei magemusklane hjelper å gjere dei oppgåvene du skal. Og då set du pris på kroppen din på ein anna måte. Den blir eit reiskap, fortel Richter.

SØLV: Lena Richter tok NM-sølv saman med lagvenninne Ingrid Kollmyr. Foto: Synne Sofie Christiansen / NRK

Førebygge kroppspress

I tida framover, håpar sportssjef Simen Aaslund at idretten kan vere med på å leggje ein dempar på kroppspressdebatten.

– Vi har moglegheita til å ha ein motset effekt. Det er ikkje noko direkte korrelasjon mellom dei som har størst muskelmasse, lågast feittprosent og som er best, seier Aaslund til NRK og fortset:

– At ein ser veltrena ut er ein direkte konsekvens av at ein trener mykje og variert, enn at det er eit direkte mål. Og det trur eg er veldig positivt for kroppspressdebatten, at vi måler prestasjon i kva kroppen får til og ikkje korleis den ser ut, avsluttar han.

Functional Fitness var ein av øvingane under årets NM-veke i Sarpsborg. Utøvarane konkurrerte i lag. Ingrid Hodnemyr og Matilde Garnes tok gull på kvinnesida, og Nicolay Billaudel og Eivind Ringsaker på herresida.