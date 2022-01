Får ikkje OL-billett – går ut mot prioriteringane til landslaget

– Når dei har brukt så mykje tid, energi og ressursar på meg, så set eg spørsmålsteikn ved at dei ikkje har hatt lyst til å prøve meg ut, seier Erlend Bjøntegaard til NRK.

Med store delar av OL-laget på høgdetrening i Lavazé, får Bjøntegaard og fleire andre sjansen i verdscupen i Ruhpolding kommande helg.

Men etter at det endelege OL-uttaket vart offentleggjord måndag, kjem moglegheita for seint for Bjøntegaard, som har hatt leikane som det store målet i sesongen.

– Det har vore ei krevjande øving når eit så stort mål blir knust, innrømmer 31-åringen.

– Fekk aldri prøve meg

På plass i dei tyske alpane er Bjøntegaard klar for det første rennet i sesongen på det øvste nivået. Der reagerer han på at han ikkje fekk moglegheita tidlegare.

– Noko av det kjedelegaste denne sesongen er at eg aldri fekk prøve meg før OL-laget vart teke ut. Det har teke litt tid å akseptere, fortel han og utdjupar:

– Dei har berre prøvd ut sju herreløparar før dei tok ut OL-laget og eg synest ikkje det er direkte mange løparar å prøve ut. Kvifor dei ikkje prøver ut éin til er det eg set spørsmålsteikn ved, og i alle fall når dei har teke meg ut på landslaget i år.

TØFFE VAL: Sportssjef Per Arne Botnan har måtta vrake profilerte skiskyttarar. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Sportssjef i Skiskytterforbundet, Per Arne Botnan, fortel at det allereie før sesongen var klart at Bjøntegaard kom til å konkurrere med tre–fire rekruttløparar om å få gå verdscup.

– Når vi kjem til sesongen står alle likt, både elite- og rekruttløparar. For Erlends del var det då eit par stykke som var betre og kom med på laget til dei første verdscuphelgane. Det er tøft å komme med på laget og Erlend har ikkje heilt hatt marginane på si side i forhold til prestasjonane, forklarer Botnan.

Dale vraka: – Har vore ei tøff tid

Difor har det vorte IBU-cup på Bjøntegaard så langt denne sesongen. Der har han til tider gjort sakene sine bra og står med fire individuelle andreplassar.

– Det er ofte eit teikn på gode prestasjonar. Eg har hatt ei veldig god formstigning før jul og veit at vi har førebudd oss godt i høgda. Det fekk vi eit kjempebra svar på i Obertilliach der både eg og Dale hadde veldig gode langrennstider. Eg kjenner det var eit bevis på at høgdetreninga har fungert, meiner Bjøntegaard.

Mannen som tok to medaljar i VM i Pokljuka, Johannes Dale, blir heller ikkje med til OL. Han har i vinter teke eit lite steg ned og gått IBU-cup denne sesongen, og han innrømmer at han er skuffa over å ikkje bli teke med til Beijing.

– Det var sjølvsagt veldig tøft. Det har vore ein utfordrande og ei litt tøff tid. Når ein får beskjeden går lufta litt ut og forventningar og planar for sesongen endrar seg plutseleg ganske fort og det er ikkje alltid like gøy for ein toppidrettsutøvar, seier Dale til NRK.

VRAKET: Johannes Dale, som tok to medaljar i VM i 2021, blir ikkje å sjå i Beijing. Foto: Primoz Lovric / NTB

– Ikkje behageleg å vrake nokon

Botnan seier at Dale må kjempe hardt for å kunne gå meir verdscup etter OL. Men han skal altså ikkje bli med til Beijing.

– Det er ikkje noko behageleg å vrake nokon. Sjølvsagt på bakgrunn av Dales resultat i fjor, så blir dette ein nedtur – aller mest for han sjølv. Han gjekk ein del verdscup før jul, og hadde ikkje prestasjonane som var gode nok til å bli vurdert inn i ein OL-tropp, forklarer Botnan, som understrekar at OL-toget har gått.

TALENT: Johannes Dale var ein av skiskyttarprofilane førre sesong. Foto: Geir Olsen / NTB

Jula har vore tøff for Dale. Han har ikkje kunna delta i alt han ville bli med på, og han kjenner ikkje at han har fått ut det han kan.

– Eg har hatt ei fin jul, altså, men ho kunne vore kulare. Det er klart det er ein del tankar og sånne ting når slike store mål går i vasken, fortel Dale.

– Korleis har det vore å gå eit steg ned?

– Det har vore litt rart – eg skal ikkje leggje skjul på det. Samtidig så var det ein fin arena å komme tilbake til. I starten av sesongen var eg inne i ein litt vond spiral. Det fungerte berre ikkje, spesielt på skytebanen og ståande skyting, fortel han.