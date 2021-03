Får ikke benytte vaksinetilbud

Kleveland ble verdensmester

Marcus Kleveland ble fredag verdensmester i snowboard slopestyle på suverent vis med konkurransens to beste poengsummer.

Hans 86,86 fra første forsøk ville holdt til gull, men han slo like godt til med 90,66 i sitt siste forsøk. Dermed tok han en klar seier.

Det ble sølv til canadiske Sebastien Toutant med 82,53 og bronse til finske Rene Rinnekangas med 82,51.

Torgeir Bergrem var også i finalen, men han falt i begge sine forsøk og endte nest sist på 15.-plass.

Kleveland fortalte i sitt seiersintervju med arrangøren at han stilte i VM-finalen selv om han slo seg i et hopp under oppvarmingen.

– Jeg landet veldig hardt, og beinet føltes ikke så bra. Jeg var på vei for å ta røntgen, men jeg hadde veldig lyst til å være med, så jeg dro opp igjen og startet. Jeg er glad for det nå, sa han i intervjuet vist på TV4.

– Det føles fantastisk å ha vunnet. Aspen er et av mine favorittsteder, og nå er det påskevibber her. Det var en god dag.

(NTB)