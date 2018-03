Får hjelp av spansk storklubb for å bli Magnus Carlsens VM-utfordrer

Lørdag starter kandidatturneringen i Berlin. Åtte av verdens beste sjakkspillere møtes til turnering over 22 dager for å avgjøre hvem som skal møte Magnus Carlsen i VM-kampen i London i november.

Armenske Levon Aronian er for øyeblikket rangert som nummer fem i verden, og er den største favoritten før første brikke flyttes i Berlin lørdag. Han bor i Berlin, men har en leilighet i San Sebastian, der fotballklubben Real Sociedad holder til.

Kandidatturneringen 2018 Ekspandér faktaboks Følgende åtte spiller kandidatturneringen i Berlin: Sergej Karjakin (Russland)

Levon Aronian (Armenia)

Ding Liren (Kina)

Sjakrijar Mamedjarov (Aserbajdsjan)

Aleksandr Grisjtsjuk (Russland)

Fabiano Caruana (USA)

Wesley So (USA)

Vladimir kramnik (Russland) Turneringen avsluttes 28. mars, vinneren møter Magnus Carlsen i VM-kampen i London i november.

God venn med eks-spiller

Den spanske storklubben er nummer 12 i La Liga, og har hjulpet Aronian i forberedelsene, skriver den spanske avisen El Mundo. Klubben ønsker ikke å uttale seg om samarbeidet, men skriver i en e-post til NRK:

– Samarbeidet begynte for at par uker siden, siden han har hus i byen.

Men det er ikke første gang Aronian samarbeider med fotballen. Tilbake i 2016 la han ut et bilde på Twitter der han spilte sjakk med Esteban Granero, som da spilte for nettopp Real Sociedad. Granero er en ganske habil sjakkspiller (1610 i rating), men har nå byttet klubb. Likevel spilte han en viktig rolle da samarbeidet mellom Aronian og Real Sociedad ble inngått for et par uker siden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hjalp til med trening og ernæring

El Mundo skriver Armeneren har fått hjelp av klubbens lege for å få et helprofesjonelt opplegg. Klubblegen, José Manuel González de Suso, behandler Aronian som et fullverdig medlem av laget. Målet er å forberede Aronian fysisk og ernæringsmessig, og utforme rutiner som gjør at Aronian holder energinivået gjennom den 22 dager lange turneringen.

– Vårt team har satt opp et trenings- og ernæringsprogram for Levan, så han skal være i best mulig forfatning, skriver klubben i en uttalelse til NRK.

Kandidatturneringen i Berlin strekker seg over 22 dager, og spillerne skal møte hverandre to ganger. Det betyr totalt 14 kamper mot tøff motstand, noe som krever at formen er på topp. Selv den minste tabbe avgjøre om det blir suksess eller fiasko for Aronian og de andre spillerne.

I tillegg til VM-plass, kjemper spillerne om en premiepott på totalt 420 000 dollar (i overkant av fire millioner kroner). Vinneren tar med seg 95 000 euro, drøyt 900 000 kroner.