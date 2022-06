Fant stort hull midt på banen: – Direkte farlig

Det var ikke bare et strømbrudd som skapte overskrifter etter nasjonsligakampen mellom Østerrike og Danmark mandag.

Mot slutten av kampen – nærmere bestemt ti minutter før slutt – dannet det seg et stort hull midt på banen i Wien.

– Det er for dårlig, og jeg er sikker på at de er klar over det nå og at det må gjøres bedre. Det kunne ha ødelagt en karriere i dag, sa Danmark-spiller Andreas Skov Olsen til danske TV 2 etter kampen.

– Helt forferdelig

Heldigvis var det ingen spillere som møtte på hullet underveis i oppgjøret. Etter kampen kunne man blant annet se Skov sette foten ned i gropen – som var på størrelsen med en fotball, skal man tro TV-bildene.

– Den (banen, journ.anm.) var virkelig, virkelig elendig. Jeg ser på noen bilder av et kjempestort hull midt på banen, som var direkte farlig for spillerne, sa Danmarks trener Kasper Hjulmand.

– Banen var tung og fullt av hull, men dette hullet var helt forferdelig, la han til.

FORMERES: Her kan man se hullet formere seg fra det 82. til det 95. minutt. Foto: TV 2

Mistenker regnvær

Oppgjøret, som Danmark vant 2-1, ble spilt ferdig – tross hullet og et strømbrudd som forsinket kampen.

Representanter fra det østerrikske landslaget mistenker at problemene skyldes uværet dagen før.

– De eksakte omstendighetene etterforskes akkurat nå, men vi mistenker en sammenheng med det massive regnet som kom natten før, skrev kommunikasjonssjef Iris Stöckelmayr i en melding til danske BT.

Jens Stryger Larsen scoret det avgjørende 2-1-målet like før slutt og sendte Danmark til toppen av sin gruppe i nasjonsligaen. Pierre-Emile Højbjerg satte det første målet for Danmark, mens Xaver Schlager utlignet etter 67 minutter.