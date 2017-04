– Holder alle muligheter åpne

På en pressekonferanse etter ulykken med Borussia Dortmunds spillerbuss sier Gregor Langer i Dortmund-politiet følgende:

– Vi kan ikke si for mye av hensyn til etterforskningen. Vi må ha som utgangspunkt at dette var et målrettet angrep mot BVB. Poltiiet har satt alle tilgjengelige styrker i beredskap. Vi holder alle muligheter åpne.