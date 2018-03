Selv med en femteplass i dagens skiflyvningsrenn i Planica, er 26-åringen vraket til morgendagens lagkonkurranse.

Der skal heller Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Robert Johansson og Johann André Forfang hoppe for Norge.

– Da jeg er blitt vraket tidligere, har jeg vært enig i det, men denne gangen er jeg veldig uenig. Det er kjipt. Hvis du blir topp fem i en konkurranse dagen før, så skal man være på laget. Men jeg skjønner at det er vanskelig å vrake de andre også, sier Fannemel til NRK.

Han er tydelig lei seg etter å ha blitt vraket og er nesten på gråten når NRK treffer han i Planica.

Tidligere i dag viste han litt av sitt gamle jeg som skiflyver da han hoppet 230,5 og 233 meter.

– Skal du ta en prat med Stöckl, nå?

– Jeg har ingenting å snakke med han om, sier han og presser frem litt latter.

– Du skal fortsette den gode trenden på søndag og kanskje vise dem litt, da?

– Selvfølgelig har jeg lyst til å hoppe bra på søndag også. Jeg skal prøve på det, sier Fannemel.

– Beklager

TØFF VALG: Alexander Stöckl synes det var et vanskelig valg å vrake Fannemel.

Landslagssjefen innrømmer at uttaket til lagkonkurransen var en ekstra vanskelig jobb denne gangen.

Den siste plassen sto mellom Fannemel og Stjernen.

– Det var delte meninger, men vi satser på de samme som vant lagkonkurransen forrige helg (i Vikersund). Fannemel har fortjent å være med, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Men han mener likevel at de fire som nå også har fortjent å komme med.

– Vi vet at de fire som har hoppet i de fleste lagkonkurransene har hoppet stabilt og vunnet nesten alt i år. Så jeg må beklage og si at sånn ble det denne gangen. Jeg forstår godt at han er lei seg, sier han.

– Vi prata ikke så mye om det akkurat nå, men han må få lov til å være skuffa. Men når vi kommer på hotellet er han sikkert «back in business», sier Andreas Stjernen.

Forfang nærme

Sportslig sett var lagkamerat Johann André Forfang ekstremt nære å ta seieren i skiflyvning i Planica tidligere i dag, men verdenscupvinner Kamil Stoch vant med 3,7 poeng.

Forfang lå som nummer tre etter første omgang etter et vanvittig hopp på 242 meter, og fulgte opp i andre omgang med 234,5 meter, men da i dårligere forhold.

Bursdagsbarnet Robert Johansson (28) lå på andreplass etter første omgang, kun et par poeng bak Stoch, men misset og hoppet kun 227,5 meter.

Han endte til slutt på fjerdeplass.