Fannemel på pallen i nyttårshopprennet

– Det var kult å hoppe seg opp to plasser i dag, sier en strålende fornøyd Fannemel til NRK etter sin aller første pallplass i hoppukesammenheng.

Ingen kunne gjøre noe med Kamil Stoch og Richard Freitag på de to øverste plassene, men resten av resultatene er lystig lesestoff hvis du er norsk.

Fannemel kapret altså tredjeplassen etter å ha ligget som nummer fem før finaleomgangen, Anderas Stjernen hoppet seg opp til sjetteplass, mens Johann André forfang ble nummer ni.

– Det var artig å sitte på toppen da gutta hoppet langt. Det var kult å se, sier Fannemel om laginnsatsen.

FINALEHOPPET: Her sikrer han tredjeplassen.

– Jeg er flink til å svartmale ting

Også Daniel André Tande fikk en etterlengtet opptur. Kongsberg-hopperen har slitt hittil i hoppuka, men under finaleomgangen i nyttårshopprennet løsnet det skikkelig for 23-åringen, som vant tilsvarende renn i fjor.

LETTET: Tande var glad etter sitt sistehopp.

– Det var fantastisk godt, sier han til NRK etter å ha landet på 139 meter.

Tande fikk hele hoppuka ødelagt allerede i det første rennets første hopp, og heller ikke i dag fikk han det til å stemme i den første omgangen. Da han vartet opp med kjempehoppet på 139 var det derfor en svært lettet Tande som snakket med NRK.

– Jeg er flink til å svartmale ting, og da trenger jeg sånne situasjoner, legger han til.

Stillingen i hoppuka etter to renn Ekspandér faktaboks 1) Kamil Stoch 563,1 2) Richard Freitag 551,3 3) Dawid Kubacki 530,8 4) Junshiro Kobayashi 526,3 5) Anders Fannemel 525,5 6) Johann André Forfang 518,7 7) Andreas Wellinger, 515,2 8) Markus Eisenbichler, 513,2 9) Tilen Bartol 510,6 10) Karl Geiger 509,3 Øvrige norske: 12) Robert Johansson 503,9, 14) Daniel André Tande 494,1, 18) Halvor Granerud 490,8, 28) Andreas Stjernen 379,1.

Forfang med ny kjempeomgang

Forfang var best under gårsdagens kvalifisering, men under vanskelige forhold i den første omgangen klarte han bare 124 meter. Dermed lå han som nummer 17, 18,2 poeng bak ledende Stoch, etter ett hopp.

I finaleomgangen klinket han imidlertid til og landet på 138,5 meter. Dermed gjorde Forfang det samme som han gjorde i Oberstdorf - nemlig et voldsomt byks på listene.

– Det er kjedelig å være uheldig med forhold, men jeg føler at jeg hopper på et bra nivå. Jeg må bare ha litt flaks også, så er jeg nok enda høyere opp på listene, oppsummerer Forfang.

Sjefen hyller Tande

Landslagssjef Alexander Stöckl er godt fornøyd, både med laginnsatsen og med Fannemels pallprestasjon.

– Det har vært en fantastisk utvikling gjennom konkurransen. Fannemel er fortjent på pallen. Han gjorde to gode hopp. Og de som slet litt i første omgang, slik som Tande og Forfang, viste ekstremt gode hopp i andre. Forfang er dessverre litt ute av sammendraget, men uansett er jeg veldig fornøyd med det som har skjedd, sier han til NRK etter konkurransen.

Særlig Tande høster lovord.

– Han har slitt litt de siste dagene, og så er han i stand til å snu ting gjennom en konkurranse. Det synes jeg er stort, avslutter Stöckl.