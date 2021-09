Fannemel klar for comeback

Avis: Tyrkia-sjef kan miste jobben

Tyrkias A-landslagstrener i fotball kan være historie i løpet av torsdagen. Şenol Günes sitter i forhandlinger med forbundspresident Nihat Özdemir.

Bakgrunnen er svake resultater over flere måneder. Det startet med tre strake tap i EM og kulminerte med 1-6-nederlag borte mot Nederland i VM-kvalifiseringen tirsdag. Etter stortapet har Günes fått knallhard kritikk.

Tyrkias største avis Hürriyet skriver at det torsdag formiddag pågår et krisemøte, og at det er mer sannsynlig at Günes får sparken enn at han fortsetter i jobben.

Tyrkia møter Norge i Istanbul 8. oktober. Det blir en meget avgjørende kamp for begge lag. Gruppevinneren får direkte VM-plass, mens toeren går inn i en omspillsfase.