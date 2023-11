– Herregud, det har vore mykje tankeverksemd som har gått til dette. Utan tvil, seier Ragnhild Mowinckel til NRK.

Det har gått ei veke sidan 31-åringen fekk sjokkbeskjeden om at ho var diska frå storslalåmrennet i Sölden fordi det vart funne store mengder fluor under skia.

Dei siste dagane har både Skiforbundet og skifabrikanten Head jakta svar, og torsdag kom beskjeden om at dei høge fluorverdiane kom frå eit verktøy som vart brukt for å preparere skia.

Head stadfestar no overfor NRK at utstyret det er snakk om er ein smørjekork, som blir brukt til å korke voks inn i solen på skia.

FØR HO VART DISKA: Her er Mowinckel avbiletet før disken i Sölden, Foto: Alessandro Trovati / AP

– Kva tenkjer du om at det er ein kork som er grunnen til disken?

– Det er jo det eg synest er mest frustrerande i denne saka her. Kvifor skal eit forureina verktøy vere nok til ein diskvalifikasjon? I denne saka har ein allereie bevist at det som er smurt på skia frå smørjaren min er fluorfri smørjing. Då synest eg det er trist at ein har eit system som ikkje tar høgd for det, svarer ho, og held fram:

– Det er ikkje forbode voks som har vore brukt, men det er alt som har vore i nærleiken eller borti fluor ein blir tatt for. For min del kjennest det veldig urettferdig.

Håpar Fis tek grep

Ho meiner testsystemet er umodent, og at Det internasjonale Skiforbundet (Fis) køyrer ei altfor hard linje når dei ikkje kan skilje mellom ulovleg påsmurd smørjing og tilfelle der det har vore brukt utstyr som er «forureina» av fluor.

– Skal du gjennomføre eit nytt system, skal det vere rettferdig for alle partar. Med eit nytt system føl det ofte mange barnesjukdomar. Utfordringane eg ser med barnesjukdomane må løysast før vi implementerer eit nytt system. Per no kan ein ikkje skilje mellom forureina utstyr og nokon som har tatt på fluor med overlegg. Eg sit igjen med ei kjensle av at systemet ikkje er heilt i orden, seier ho.

NRK har lagt kritikken fram for Fis, men har ikkje fått svar.

Ho håpar no at Fis tek grep. Alpinisten anslår at ei testmaskin kostar rundt 300.000 kroner, og ho fryktar at det berre er dei rikaste skifabrikantane og forbunda som får brukt maskinene i førebuingane.

– Eller kunne det vorte gjort frå Fis si side? Til dømes ved å ha ei maskin på start. Då har ein eit høve til å utelukke at sånne ting skjer. Då kan ein vite allereie før start at «oi, her har ein funne fluor» og dermed gjere noko med det. Men per no er det ingen andre moglegheiter enn når ein kjem i mål, seier ho.

I TÅRER: Mowinckel gret og tørka tårer etter at beskjeden kom. Du trenger javascript for å se video. I TÅRER: Mowinckel gret og tørka tårer etter at beskjeden kom.

Skifabrikant: – Meir enn skuffande

Skifabrikanten til Mowinckel har alt tatt grep og kjøpt inn to testmaskiner som er identiske til maskinene som Fis brukar. Head sin rennsjef, Rainer Salzgeber, håper å ha den på plass allereie om tre veker.

Han fortel om ei krevjande veke.

– Du kan seie at den siste veka har vore meir enn skuffande. Vi forventa ikkje eit problem i det heile. All testinga i forkant av løpet var utan problem. Dette har påverka oss veldig – vi har prata meir om Mowinckels ski enn sigeren til Lara Gut-Behrami i Sölden, seier Salzgeber til NRK.

HEAD-SJEF: Rainer Salzgeber. Foto: Martine Sørhus / NRK

Austerrikaren er tydeleg på at Head tek på seg det fulle ansvaret for disken som skjedde i pausen av storslalåmrennet. På spørsmål om dei kjem til å kompensere Mowinckel etter tabben, svarer han:

– Vi har ikkje snakka om detaljane. Vi får sjå om det blir nødvendig. Vi får håpe sesongen går som forventa. Det kan vere at vi kjem til å diskutere dette på sikt.

Hovudpersonen sjølv er ikkje opptatt av å bli kompensert. Ho bryr seg mest om at det ikkje skal skje igjen.

Samtidig uttrykkjer ho stor takksemd for støtta ho har fått frå både kollegaer og fans dei siste dagane.

– Nesten alle påpeiker at det ikkje er min feil. Eg er berre konsekvensen av det. Det er jo veldig hyggjeleg at det ikkje er nokon som påstår at eg har prøvd å jukse. Det er veldig viktig for meg, seier Mowinckel.