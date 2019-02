Familien ofra alt for at han skulle lykkast – no er han vraka til VM

– Det var ikkje det som var målet når sesongen starta. Reserve har eg vore før og det er ikkje så veldig gøy, seier 32-åringen til NRK.

Han vart nemleg vraka til fordel for Erlend Bjøntegaard når laget til VM i Østersund i mars var presentert torsdag:

Johannes Thingnes Bø

Vetle Sjåstad Christiansen

Tarjei Bø

Lars Helge Birkeland

Erlend Bjøntegaard

L'Abée-Lund er nok ein gong tatt ut som reserve, slik han var i OL i fjor.

– Det er ikkje noko morosamt. Det er lenge å gå der og sparke i snøen og vente på å gå skirenn, konstaterer L'Abée-Lund, som er tatt ut som reserve på normaldistansen.

Resten av meisterskapet blir han heime.

Vann på heimebane

L'Abée-Lund byrjar så smått å få veteranstatus på det norske landslaget. 32-åringen debuterte i verdscupen i 2010/11-sesongen.

Den første individuelle verdscupsigeren kom derimot ikkje før i 2018, då han endeleg kunne innkassere ein etterlengta siger på heimebane i Holmenkollen.

SIGER: Oslo-skiskyttaren tok sin første verdscupsiger i Holmenkollen i fjor. Sidan det har dei store resultata uteblitt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Men L'Abée-Lund har ikkje greidd å følgje opp det gode resultatet sidan. Kontrasten til jubelen frå Kollen til situasjonen denne sesongen er stor.

– Eg føler eg har kontroll på nervar og veit kva eg skal gjere. Hovudet er eigentleg på stell, men eg har liksom ikkje fått det heilt til. Det er kjedeleg, men eg har ikkje eit sånt hundre prosent svar på kvifor det har gått som det har gått.

Og han vedgår at han har kjent på presset.

– Eg veit jo at for kvart skirenn eg går, så er det ein sjanse mindre til å kome seg til VM. Eg kom med på VM-laget, men det var ikkje det som var målet. Målet var jo sjølvsagt å gå VM.

Satsa med heile familien

Skiskyttaren frå Oslo satsa alt denne sesongen. Mellom anna har sambuaren gått ned i redusert stilling for at 32-åringen skulle få satse eit hundre prosent. Han kjenner difor at det å bli vraka til nok eit VM går ut over motivasjonen.

– Det å gå her og gå dårlege skirenn er fantastisk kjedeleg. Det er heile livet man byggjer rundt denne idretten og når man ikkje får det til, så blir man så skuffa og det er berre kjedeleg, seier han til NRK.

FULL STØTTE: Sambuar Kjersti Isaksen har redusert si eiga stilling for at Henrik L'Abée-Lund skulle få satse alt denne sesongen. Han rosar sambuaren for innsatsen ho gjere på heimebane. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dei siste seks vekene har han vore borte frå familien. Alt i eit håp om å gå seg inn til ein VM-plass.

– Då kjenner man litt på at det er lenge vekke og man ofra litt familieliv. Og når man ikkje får det til i Canmore i heile tatt, så byrjar man å tenke litt på om det var verd det, vedgår tobarnsfaren.

Vil satse mot nytt VM

Trass i at denne sesongen har lugga, så har ikkje L'Abée-Lund lyst til å legge ski og børse på hylla. Kona har alt gitt klarsignal til at han kan satse vidare mot VM i Anterselva neste år.

– Ho står på og tar ansvar heime. Alle ære til ho og eg er evig takknemleg for det. Sånn som det er no så er det 99 prosent sikkert at det går mot Anterselva.

VM-KLAR: Erlend Bjøntegaard fekk den siste plassen til VM i skiskyting i Østersund i mars. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Erlend Bjøntegaard er naturlegvis letta over å ha fått plass på VM-laget og meiner det ikkje er noko vondt blod mellom dei to av den grunn.

– Nei, vi er profesjonelle begge to. Sånn må vi lære og leve som toppidrettsutøvarar. Vi er lagkameratar, men og konkurrentar. Eg føler det ligg så mykje respekt mellom alle oss gutane at vi respekterer dei avgjerslene som blir tatt, seier Bjøntegaard.