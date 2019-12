Fallon (25) er blitt Storbritannias helt over natten

– Jeg har bevist at jeg kan slå hvem som helst. Jeg har slått to av verdens beste dartspillere, sier Sherrock etter VM-suksessen.

Til TV-programmet Good Morning Britain fortalte briten at hun som kvinne aldri har hatt muligheten til å bevise hvor god hun egentlig er – før nå. Ved å slå en mann i en VM-kamp, ble Sherrock historisk.

– Jeg viste for meg og alle andre at vi kvinner kan spille mot menn, og vi kan slå dem. Jeg håper dette vil oppmuntre andre jenter og kvinner til å begynne med dart og delta i turneringer, sier hun til The Telegraph.

Det var egentlig Sherrocks tvillingsøster som var familiens mest ambisiøse dartspiller da jentene var unge. Men da Fallon ble 16 år begynte hun også å spille, og hun ble plukket ut på ungdomslandslaget året etter.

Skapte historie

Søndag var britenes nye yndling nok en gang på toppen av alle britiske nettaviser. Det var etter at hun kvelden før hadde kastet seg helt til tredje runde etter 3–1 over Mensur Suljovic, én av verdens ledende dartspillere.

25-åringen jobbet som frisør før dartkarrieren skjørt fart. Nå forteller hun at hun trives i rampelyset.

– Det har vært så mange intervjuer, TV-opplevelser. Jeg elsker hvert minutt.

Før turneringen begynte hadde Sherrock en odds på 2000 til 1.

Fem dager tidligere hadde hun skapt historie ved å slå Ted Evetts 3–2 og blitt den første kvinnen som slo en mann på VM-nivå. Nå har hun tatt det et steg videre, og kan komme enda lenger i 16-delsfinalen mot Chris Dobey fredag. Dobey er rangert som nummer 22 i verden.

Elsket av fansen

Ekspertene har begynt å undre seg om Sherrock kan bli stående med VM-pokalen etter finalen i januar.

– Ja, hvorfor ikke?, sier hun til Sky Sports.

Hun forteller at hun opplevde et enormt press før kampen mot Suljovic i helgen.

– Men da jeg spilte, måtte jeg bare glemme det, sier hun.

I kampen i London lørdag fikk hun veldig god hjelp av publikum. Den serbiskfødte østerrikeren er rangert som nummer 11 i verden.

Alle kjente til hva hun hadde fått til i runden før, og jublet hver gang hun traff der hun skulle. Suljovic fikk buing og piping mot seg.

– Fansen ga meg en boost. Jeg hadde hele arenaen i ryggen. Jeg har ikke opplevd noe lignende. Det gjorde meg mer avslappet.

Sherrock elsker oppmerksomheten hun får for sine prestasjoner i VM, og mener støtten hun får fra publikum gir henne en «boost».

«Supermommy»

Til og med den gamle tennisdronningen Billie Jean King sendte lykkeønskinger før kampen. King er sterk forkjemper for likestilling på alle områder, og karakteriserer Sherrocks suksess som en «gamechanger» i dart.

– Den tweeten var utrolig, sier Sherrock.

Hun ledet 1–0 før motstanderen utliknet, men maktet å vinne kampen 3–1.

– Når den gikk inn, tenkte jeg herregud; hva gjorde jeg. Jeg ville ikke ha et nytt sett. Jeg er målløs, jeg er så glad, strålte hun etter at hun avsluttet med en bull's eye som sikret seieren.

– Jeg venter på at det skal synke inn. Jeg tviler på at jeg får sove i natt. Adrenalinet mitt er for sterkt, sa hun til The Sun etter kampen.

Hun dro rett hjem til sønnen Rory som ventet spent.

– Jeg slappet av med ham, trente litt. Og det funka, sier Sherrock, som allerede har fått tilnavnet «supermummy».

Det var ikke før for ett år siden at kvinner fikk anledning til å konkurrere i VM. Nå er to av de 96 plassene i VM øremerket for kvinner. Fallon Sherrock er bare den femte kvinnen i historien som konkurrerer i VM.

Nyresykdom

Det er ikke bare Sherrocks kjønn som er oppsiktsvekkende i den mannsdominerte sporten. Dart er gjerne forbundet med pub og øldrikking, men 25-åringen drikker ikke alkohol på grunn av sykdom.

I 2014, et halvt år etter at hun fikk sønnen Rory, utviklet Sherrock en alvorlig nyresykdom.

– Jeg begynte å føle meg uvel og skjønte ikke hva som foregikk før jeg fikk diagnosen. Det var en skremmende tid, forteller hun ifølge The Sun.

Hun begynte å ta medisiner som svekket immunsystemet slik at det ikke ville angripe nyrene hennes. En av bivirkningene var at ansiktet hennes hovnet opp slik at hun fikk et såkalt «måneansikt».

På grunn av hevelsen fikk hun stygge kommentar fra folk som så henne spille på TV.

– Jeg fikk mye kritikk for hvordan jeg så ut, men da jeg så negative kommentarer forsøkte jeg å ignorere dem, forteller hun.

Hevelsen gikk omsider ned og 25-åringen er langt friskere i dag, men må alltid ha vann tilgjengelig under konkurranse for å «skylle» nyrene.