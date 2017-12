Fallas taktiske genistrek

Maiken Caspersen Falla vant en overlegen seier under dagens sprint på Lillehammer. Hun gikk i et svært sterkt heat, mot svenske Stina Nilsson, Sadie Bjornsen, Jessica Diggins, Krista Parmakoski og Ingvild Flugstad Østberg.

Og det begynte dårlig. Falla la seg et lite stykke bak Stina Nilsson, og det var trangt ut fra start. Ut i løypa tok hun Nilssons rygg, men det var lite som bar bud om hva Falla hadde planlagt.

For i siste sving før motbakken fikk hun innersvingen, sa takk og farvel, og fløy opp bakken. Det var bare Nilsson som hadde den minste mulighet til å henge på, men det var mange meter på toppen, og norsk seier var i realiteten aldri truet.

– Jeg har trent mye på motbakke, og veldig mye i denne bakken, faktisk, sier hun til NRK etter seieren.

– Jeg følte meg veldig bra, og var veldig revansjelysten etter forrige helg. Nå skal jeg nyte at jeg vant her i dag, for jeg har ikke akkurat vært bortskjemt med seirer i verdenscupen tidligere, sa Falla etter løpet.

Saken oppdateres.