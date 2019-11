Stenseth kom seg videre fra semifinalen som «lucky loser» på tid, men var til slutt bare ett hundredel fra sin første pallplassering i verdenscupen. Etterpå var hun likevel bare halvfornøyd.

– Plasseringa er jo grei. Jeg er jo med der oppe, så jeg skal ikke deppe helt, men det er litt kjipt når jeg vet jeg er bedre enn det jeg får ut.

Det så lenge ut som om 24-åringen fra Grong hadde kontroll på en pallplass, men det glapp i den siste bakken inn mot mål.

– Jeg er ikke så veldig fornøyd med måten jeg gikk på. Jeg slet med festet og det ble litt kaving og et dårlig oppløp.

Dermed fikk amerikanske Sadie Maubet Bjornsen kastet ei lang tå den nødvendige millimeteren foran på målstreken.

Falla overlegen

Finalen i kvinnenes sprint ble tre nordmenn mot to svensker og en amerikaner, men Maiken Caspersen Falla var suveren.

– Jeg forsøkte å spare litt krefter inn i den første motbakken og få en god posisjon nedover. Jeg forsøkte å stresse minst mulig og jeg hadde et punkt der jeg skulle eksplodere. Planen fungerte, sa Falla i et intervju med arrangøren.

SUVEREN: Maiken Caspersen Falla. Foto: Terje Pedersen

Jonna Sundling fra Sverige tok andreplassen. Også Tiril Udnes Weng kom seg også helt til finale, men endte sist.

Falla reiser hjem

Mini-touren fortsetter med 10 km klassisk i morgen og 10 km fristil jaktstart søndag, men Falla er ferdig etter dagens sprint.

– Du skal ikke gå mer. Det var det første treneren sa til meg da jeg kom i mål, selv om det ville vært morsomt å gå med gultrøya, sa Falla til NRK etter løpet.

– Grunnen til at jeg står av er at det kommer mange renn framover. Det gjelder å holde seg frisk og ha litt is i magen i starten, så tror jeg det kan bli gøy utover også.

FALLA VANT: Sadie Bjornsen, Maiken Caspersen Falla og Jonna Sundling tok pallplassene i Ruka. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Johaug fornøyd

Therese Johaug, som så vidt kom seg videre fra prologen, røk ut i kvartfinalen da russiske Neprjajeva snek seg foran på tid.

– Jeg er veldig godt fornøyd med både prologen og spesielt kvartfinalen. Jeg hadde alle muligheter til å gå fort, men Neprjajeva var et par tideler raskere i dag, sa Johaug til NTB.