Det ble dramatisk på dagens sprintfinale for kvinner på Lygna i dag. I semifinalen hadde Lotta Udnes Weng falt, og i finalen gjorde tvillingsøster Tiril Udnes Weng det samme. Da gikk Anna Svendsen forbi alle, og gikk inn til en soleklar seier.

Maiken Caspersen Falla var tilbake i en sprintfinale etter mye sykdom, og endte på en 5. plass.

Det var en etterlengtet tilbakekomst for Maiken Caspersen Falla, som ikke har gått et sprint renn siden mars i fjor. Hun har slitt med sykdom i sesongoppkjøringen til årets sesong, og kroppen har ikke spilt på lag. Før dagens sprint hadde hun gått ett renn, der endte hun opp som nummer 34, over tre minutter bak vinner Therese Johaug.

Maiken Caspersen Falla var tilbake i en sprintfinale etter mye sykdom Foto: Terje Pedersen / NTB

I dagens prolog så det derimot bedre ut for Falla. Hun hadde fjerde beste tid, og var ikke langt bak Tiril Udnes Weng som vant prologen. I kvartfinalen fulgte hun opp den gode prologen. Hun gikk fra resten av heatet sitt halvveis, og gikk alene i front i mål.

– Dette ser veldig lovende ut for Falla, kommenterte NRKs ekspert Torgeir Bjørn underveis.