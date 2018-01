Falla tapte spurtdrama: – Jeg må nok øve litt mer på skøyting

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Maiken Caspersen ledet sprintfinalen lenge, men ble spurtslått på oppløpet av sveitsiske Laurien van der Graaf og amerikanske Sophie Caldwell. Kathrine Harsem tok en sterk fjerdeplass.

Det var tydelig at dette var en sprintløype som ikke var helt perfekt for Falla.

– Jeg føler jeg klarer meg bra. Når løypene er sånn som dette, vet jeg at jeg må prøve meg i den lille bakken som er der. Da jeg kom til finalen og vant prologen, så merket jeg at formen er stigende og at kroppen svarer, sier Falla.

Håper på flere bakker

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland konstaterer at oppløpet i Seefeld er litt spesielt.

– Jentene har testet det mange ganger. Det er en stor fordel å komme i posisjon to og tre, og komme i fart. Det felte nok Falla i denne sprinten. Det må hun tenke på til VM neste år. Det var en liten nedtur, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland

– Jeg må nok øve litt mer på skøyting. Jeg føler de andre får fart når de ligger bak. Jeg håper det blir litt flere bakker neste år, sier Falla etter målgang.

Nå skal Falla hjem til Lillehammer en uke før hun reiser til OL i Pyeongchang. Hun har stor tro på OL-planen hun har lagt.

– Hun er åpenbart i knallform

Kathrine Harsem overrasket med å rykke fra de andre i semifinaleheatet og tok seg enkelt videre til sprintfinalen. Men i finalen mistet hun håpet om pallplassen i bakken før oppløpet.

VISTE FORM: Kathrine Harsem viste seg frem under lørdagens sprint. Hun havnet på en fjerdeplass i finalen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg er fornøyd med fjerdeplassen. Dette er ikke en løype som passer meg. Den er litt kort og det er korte bakker, sier Harsem.

Aukland er imponert over formen Harsem viser kort tid før OL.

– Hun er åpenbart i knallform. Hun har løftet seg veldig og er bare meter fra pallplass. Det er gledelig med tanke på OL, sier Aukland.

Med lørdagens innsats sender dermed Harsem en god søknad for å få én av de fire norske plassene på OL-sprinten i Pyeongchang.

