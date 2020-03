Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg mener jeg får gå der nå. Jeg mener det, så får vi se hva de andre mener, sier Skistad til NRK, etter å ha blitt nummer fire bak Sveriges Jonna Sundling, sveitsiske Nadine Fändrich og svenskekometen Linn Svahn.

– Hvem skal du snakke med om det?

– Jeg tror ikke jeg får snakket meg til noe, så jeg håper de ser at jeg er på gang og selv om jeg kanskje ikke har vært helt på topp, er det veldig god læring, og jeg skal jobbe hardt for å være mer med neste år, og jeg håper de ser at jeg er på gang og vil gi meg en læringstur.

– Kom lysten i dag?

– Jeg har hatt lyst lenge, men jeg har jo ikke gått så bra, så det har sett veldig mørkt ut. Jeg måtte vel egentlig på pallen i dag, så jeg håper rett bak pallen holder, sier Skistad.

Etter en fiaskosesong fikk Kristine Stavås Skistad det til å løsne på hjemmebane på Konnerud. I spurten ble det til slutt en fjerdeplass. Foto: Terje Bendiksby / Terje Bendiksby

Eneste norske i finalen

Etter å ha lagt bak seg en tung helg under U23-VM i Tyskland sist helg, i det hele tatt en tøff og tung sesong, var det plutselig en helt annen utgave av Stavås Skistad under fristilssprinten på Konnerud.

De norske sprintprofilene røk ut på rekke og rad. Mest oppsiktsvekkende var det at Maiken Caspersen Falla sa takk for seg i prologen. Dermed stod Skistad igjen som eneste norske representant i finalen.

Svahn-støtte

Der var hun lenge sterk, men falt litt igjennom i den siste bakken, den siste utforkjøringen og på oppløpet. Dermed ble hun henvist til en fjerdeplass av vinner Jonna Sundling, Nadine Fändrich og Linn Svahn som ble nummer tre.

Men hun fikk satt sitt preg på konkurransen. Den råsterke fjerdeplassen og det faktum at hun i det siste sprintrennet før den kommende sprintouren i Canada og USA – i henholdsvis Québec og Minnesota – gjør ikke nødvendigvis at hun får reise over Atlanteren i midten av mars.

STERK SVENSK DUO: Jonna Sundling og Linn Svahn gratulerer hverandre etter første- og tredjeplass på Konnerud onsdag. Foto: Vidar Ruud

Norges Skiforbund opplyser i sin sesonginformasjon at løpere som kjemper om pallplass i verdenscupen sammenlagt, sprintcupen eller distansecupen, blir prioritert. Øvrige utøvere må være i såkalt «red group» i sprint, det vil si de best rangerte utøverne det siste året.

Dermed er Skistad egentlig ikke inne på laget.

– Jeg synes at de som skal til Canada er de som er best. Og hun var beste norske i dag. Jeg ville vært frustert om jeg var beste i konkurransen før Canada og ikke fikk gå, sier svenskenes komet, Linn Svahn, som en slags støtteerklæring til Skistad.

Lar døren stå på gløtt

– Vi må ta en vurdering når det leveres på dette nivået, sier landslagstrener Geir Endre Rogn til NRK.

– Hun synes hun bør være med …?

– Ut fra hva hun viser i dag, er jeg enig i det. Ut fra sesongen totalt sett, så er det ikke så klart. Men vi får ta en vurdering.

– Betyr det at døra er åpen?

– Nei, jeg tror vi får ta en vurdering. Ut fra kriteriene er hun ikke kvalifisert, så får vi se om vi kan gjøre et unntak.

– Hvis det skal diskuteres er vel døra i hvert fall ikke lukket?

– Vi kan si den står på gløtt, sier Rogn.

BESTEMMER: Landslagstrener Geir Endre Rogn, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tung norsk dag bak Skistad

Landslagstrener Rogn var ikke fornøyd med det som ble prestert bak Stavås Skistad av de andre norske. Tiril og Lotta Udnes Weng og Ane Appelkvist Stenseth røk ut i semifinalen. Det samme gjorde Mathilde Myrhvold og Kathrine Harsem.

Magni Smedås, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Silje Øyre Slind hadde ikke mer enn kvartfinalenivået inne onsdag, mens Anniken Gjerde Alnæs, Anna Svendsen, Anne Kjersti Kalvå, Mari Eide og Maiken Caspersen Falla ikke kom lengre enn til prologen.

UTE: Maiken Caspersen Falla er trolig sjanseløs på å vinne sprintverdenscupen etter skrellen på Konnerud. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vanskelig for å tro det

At Falla ikke ble blant de 30 beste i prologen vekket naturligvis oppsikt. Hun forklarer nedturen slik:

– I dag får jeg ikke til å gå ordentlig på ski, og når jeg endelig får opp farten, så stivner jeg. Så det var egentlig bare veldig dårlig, sier Falla og fortsetter:

– Men det er veldig synd å ryke ut i prologen, for jeg vet jeg er så mye bedre når det kommer til heat. Det har jeg vist i hele år. Jeg er litt skuffa, og har litt vanskelig for å tro det akkurat nå. Men det kommer nye sjanser, og jeg tror nok ikke det var helt min dag i dag uansett.

Gir opp sprintcupen

Skrellen onsdag ødelegger trolig også Fallas sjanse til å vinne sprintverdenscupen som har vært et viktig mål denne sesongen.

For før onsdagens konkurranse lå hun på fjerdeplass, 148 poeng bak svenske Linn Svahn. Alle før Falla på lista gikk videre fra prologen på Konnerud, dermed måtte hun også ha gjort det.

Selv mener hun sprintverdenscupen allerede var kjørt før onsdag.

– Jeg ga vel egentlig opp den ganske tidlig. Men jeg går for å ha de gode dagene, og jeg håper jeg kan få noen gode dager i Canada, sier Falla.