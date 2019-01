Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg trodde aldri jeg skulle stå på start igjen. Jeg trodde aldri jeg skulle klare å gå på ski igjen. At jeg tar en pallplass med Maiken (Caspersen Falla) i dag, det er en stor opptur, sier Mari Eide til NRK.

Hun mistet i høst søsteren Ida Eide, som falt om under mosjonsløpet Norgesløpet på Jessheim og døde.

I Dresden tok Mari Eide sin første pallplass etter søsterens død. Hun sendte Falla ut på siste etappe bare tre sekunder bak Sverige etter å ha fulgt Stina Nilsson som en klegg.

– Jeg var veldig forberedt på rykk fra henne. Jeg gikk og sparte og sparte, og lot henne ta initiativet til rykket, og jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å henge med såpass bra på de to rykkene hun kom med, sier Eide.

– Jeg er så stolt av Mari. Hun går jo som en helt ut på sisterunden og biter tennene sammen og henger på de beste jentene i Sverige, og de er også de beste jentene i verden nå. Mari har ikke noe problem med å følge og det er bare helt utrolig rått, sier Falla om lagvenninnen.

Eide takker romkameraten.

– Maiken er en veldig god partner å ha. Det føles litt som hjemme når vi er på tur og deler dobbeltsenga. Vi har mye å prate om. Det er fint å dele tanker med henne, sier Eide.

Ledet inn på oppløpet

Falla ledet inn på oppløpet, men måtte til slutt gi tapt for Maja Dahlqvist og Jonna Sundling.

– Jeg kunne kanskje startet litt senere, men det holder nesten. Det er et utrolig stort steg i riktig retning for min del. Jeg trenger å bygge opp selvtilliten min og dette er et godt steg på veien, sier Falla.

Falla ble dømt foran amerikanske Sophie Caldwell på målfoto.

– Jeg har tapt så mange målfoto det siste året mot sånne jenter som Sophie Caldwell, så at jeg faktisk klarte å ta den i dag, det var digg.

Tror fortsatt på VM-plass

Pallplassen i Dresden gjør at Mari Eide fortsatt har tro på at hun kan sikre seg en billett til VM i Seefeld.

– Den lever fortsatt. Jeg merker at jeg blir i bedre og bedre form, og nå får jeg litt selvtillit når jeg ser at jeg kan gå bak og slå til. Jeg har fartsressursene inne. Dette ga meg mye mer selvtillit frem mot både NM og Lahti, som er mine siste sjanser til å komme med til VM, sier Eide.

Norges andrelag, med Ane Appelkvist Stenseth og Kathrine Harsem, ble nummer seks i finalen.