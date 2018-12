Falla nektet å «kreve» kometen til VM – frykter kritikk «fra alle kanter»

For det ble nok en syltynn sprintdag for henne selv og de andre norske jentene under Tour de Ski-åpningen. Falla nådde ikke finalen i konkurransen lørdag og hun innrømmer at hun håpet på en opptur for egen del.

Men Falla har uansett levert godt for Norge i sprint gjennom mange år. Denne sesongen har hun vært blant de beste igjen.

Det har imidlertid ikke gått spesielt bra i sprint for noen av hennes landslagskolleger med under to måneder igjen til VM-sprinten i Seefeld. Resultatene den første halvannen måneden av sesongen har vært svake.

Fått krass kritikk

Det store spørsmålet er om ikke junioren Kristine Stavås Skistad bør få VM-billett nå. 19-åringen fra Konnerud har svært sterke resultater i år. Først ble hun nummer to under langrennsåpningen på Beitostølen, før hun fulgte opp med å vinne Norgescup på Gålå enkelt.

STORTALENT: 19 år gamle Kristina Stavås Skistad, her avbildet under verdenscupen på Lillehammer i begynnelsen av desember. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Så imponerte hun voldsomt ved å ta seg til sprintfinalen i verdenscupen på Lillehammer, som eneste norske. Der ble hun nummer fem, men hun hadde for alvor markert seg mot verdenseliten.

Men Falla, Norges desidert beste sprinter i mange, mange år, vil ikke si det rett ut. Falla mener det blir dårlig gjort mot hennes lagvenninner dersom hun nå melder at Stavås Skistad bør få gå det kommende verdensmesterskapet i Seefeld.

Falla nøyer seg først med å si at 19-åringen «har imponert voldsomt denne sesongen, har vist styrke, har vært bra på sprint, men at hun nok må vise form inn mot VM».

Hun får deretter spørsmål om det er det hun virkelig synes, etter nok en svak sprintdag fra de norske landslagsjentene.

Maiken Caspersen Falla, her etter porlogen hvor hun ble nummer 12. Senere røk hun ut i semifinalen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg har uttalt meg om uttak før og fått krass kritikk fra mange fronter etter det. Så det synes jeg ikke at jeg skal kommentere, sier hun – og svarer «alle du kan tenke deg» når hun blir spurt om hva som menes med «alle fronter».

– Jeg skal ikke uttale meg mye om uttak. Det er opp til ledelsen. Det blir feil å mene at noen skal bli tatt ut, gjentar Falla, som til slutt erkjenner dette:

– Det jeg mener er at det er litt galt at jeg skal ta ut et lag. Men det er klart Skistad har vist en styrke som vi mangler i vårt lag akkurat nå.

Finale uten norske - igjen

Lørdag røk Heidi Weng, og Silje og Kari Øyre Slind ut i prologen.

Mari Eide, Anna Svendsen, Tiril Udnes Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen sa takk for seg i kvartfinalen, mens både Maiken Caspersen Falla og Lotta Udnes Weng var ute i semifinalen.

Stina Nilsson vant finalen foran Ida Ingemarsdotter og Jessica Diggins. Julia Belouroukova tok fjerdeplassen, mens Linn Sömskar og Sadie Bjornsen ble nummer fem og seks.

Det manglet norsk representasjon også i finalen under fristilsprinten i Davos for to uker siden. I Ruka og Lillehammer var kun Falla og Stavås Skistad i en finale.

– Bør bli forhåndsuttatt nå

NRK-ekspert Fredrik Aukland er like tydelig som han har vært i hele vinter: Han mener Stavås Skistad allerede nå skulle vært forhåndsuttatt til VM. Han slår fast at 19-åringen er Norges sterkeste kort på den distansen akkurat nå.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Er det noe som tilsier at tre av de norske landslagsjentene kan snyte henne for en VM-plass?

– Nei, for meg er det soleklart at hun skal gå den sprinten. Falla er også selvskreven. Men slik det er nå, så er Skistad en større favoritt. Det sier jeg også fordi VM-løypen er som den er. Den krever stor maksfart, den krever ikke så mye utholdenhet. Det passer Skistad bra.

– Ligger godt an

Verken landslagssjef Vidar Løfshus eller dametrener Ole Morten Iversen er på plass i Tour de Ski ennå. De to ankommer først på mandag. Derfor er det assistent Geir Endre Rogn som uttaler seg på vegne av landslagsledelsen.

ASSISTENT PÅ DAMELANDSLAGET: Geir Endre Rogn, her fra verdenscupåpningen i Ruka i november. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han mener laget var bra med på sprinten, men ikke gode nok da det virkelig skulle avgjøres på slutten. Han sier at den norske sprintformen inn mot VM mangler råskapen i avslutningen. «Det har gjort at det har blitt mye nesten», hevder han, før han legger til at det heller ikke er tilfeldig når resultatene har vært mindre gode flere helger på rad.

– Fredrik Aukland mener hun burde vært forhåndsuttatt...?

Hun ligger godt an med tanke på det hun har vist så langt på de seniorrennene hun har gått. Presterer hun i junior-VM (i januar) og et av de seniorrennene i NM eller Lahti, så ligger hun utrolig godt an.

– Men går det an å ta ut et norsk VM-sprintlag på damesiden uten Skistad nå?

– Nei, hvis hun fortsetter å vise den formen hun hadde på Beitostølen og Lillehammer, så kommer hun til å bli tatt ut, sier Rogn.

Sammenlagtliste Tour de Ski, damer, etter første etappe:

1. Stina Nilsson, Sverige: 1:36,3

2. Ida Ingemarsdotter, Sverige: +9,0

3. Jessica Diggins, USA: +13,0

4. Julia Beloroukova, Russland: +15,7

5. Linn Sömskar, Sverige: +15,7

Norske:

7. Maiken Caspersen Falla, Norge: +30,3

11. Lotta Udnes Weng, Norge: +37,9

16. Ingvild Flugstad Østberg, Norge: +54,6

17. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge: +54,7

19. Tiril Udnes Weng, Norge: +55,7

20. Anna Svendsen, Norge: +55,8

24. Mari Eide, Norge: +58,1

32. Kari Øyre Slind, Norge: +1:06,8

39. Silje Øyre Slind, Norge: +1:07,8

42. Heidi Weng, Norge: 1:08,2