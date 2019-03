Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I finalen ble det tre norske jenter som skulle kjempe mot Stina Nilsson, Natalia Neprjajeva og Jessica Diggins. Snøen begynte å dale rett før finalene, som gjorde løypa enda mer utfordrende.

Falla gikk raskt ut i tet, med Nilsson like bak. Glien er ikke den samme som tidligere på dagen, og Falla setter stor fart fra start.

Det ble et vanvittig spurtoppgjør mellom Falla, Nilsson og Jacobsen, men de to norske jentene var for sterke. Det ble til slutt dobbelt norsk, med Falla på topp. Dermed forsvarte hun fjorårets seier i Drammen.

Endte tidlig

For verdenscupleder Ingvild Flugstad Østberg endte sprinten allerede i kvartfinalen. Hun ble for svak på de siste meterne i spurten, og endte på fjerdeplass.

– Jeg hadde absolutt alle muligheter på oppløpet og så blir jeg for svak de siste 20 meterne, sa Østberg om spurten.

– Selvfølgelig, det er kjempesurt. Både for dagens løp og ikke minst for tapte poeng, og mest sannsynlig miste den gule trøya etter i dag.

Men fire norske jenter tok seg videre til semifinalen med Maiken Caspersen Falla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen i den første semifinalen. Der var Falla sterkest og slo Stina Nilsson i spurten. Anna Svendsen tok seg videre fra den andre semifinalen, og Jacobsen gikk videre på tid.