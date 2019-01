Falla må heve nivået: – Ekstremt hvor mye bedre svenskene er

Caspersen Falla har slitt med å hevde seg denne sesongen. Oppturen kom med en tredjeplass på lagsprinten i Dresden sammen med Mari Eide, men ellers er det de svenske pilene som peker oppover.

– Jeg føler kroppen er lett og det svarer bra. Samtidig merker jeg at jeg er altfor dårlig på å gå i høy fart. Spesielt på sånt føre som det er nå, er det jo helt ekstremt hvor mye bedre svenskene er enn oss, sier Falla.

– De treffer mer på takene og får mer kraft i hvert skyv og hvert stavtak enn hva jeg får til akkurat nå. Det som er rart er jo at jeg føler at det er det jeg har jobbet med.

I helgen ble pallen dominert av de svenske jentene. Trippelt svensk på den individuelle sprinten og dobbelt svensk på lagsprinten.

– Med tanke på det vi har sett så langt i år, er det mye som skal til for at Falla er en av de store favorittene, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland om vinnersjansene i VM i Seefeld i februar.

– En situasjon vi ikke er vant med

Falla, som de siste tre sesongene har vunnet sprintverdenscupen sammenlagt, har ikke prestert på det samme nivået som vi har sett tidligere sesonger.

Det er bare litt over en måned til VM i Seefeld. Likevel tror Aukland at løpet ikke er helt kjørt for medaljemuligheter i mesterskapet.

– Maiken kan overraske og være best når det gjelder. Men hun må heve seg fra det nivået hun har vært så langt i år, sier langrennseksperten.

– Samtidig har spesielt de svenske jentene dominert sprintlangrennet denne vinteren. Og det er en situasjon ikke vi er vant med.

TRIPPEL: Svenskene tapetserte pallen på lørdagens sprint i Dresden. Foto: Sebastian Kahnert / AP

For mens svenskenes Stina Nilsson blir utfordret av flere unge løpere, mener Aukland at Caspersen Falla har manglet den samme motstanden og et sterkt kollektivt lag.

– Med så få jenter i Norge som holder det høye nivået på sprint, er det naturlig at det blir vanskeligere for Maiken å utvikle seg til å bli enda raskere, sier Aukland.

Han legger likevel til at juniorjenta Kristine Stavås Skistad er en av de få utenom Falla som kan utfordre svenskenes toppfart.

Klart forbedringspotensial

Falla selv er klar på hva hun må bli bedre på før VM. Blant annet det som svenskene har vist seg gode på.

– Jeg har nesten ikke trent på å gå flatt. Så jeg får prøve å gjøre noen endringer der inn mot VM og det er tydelig hva jeg må bli bedre på, sier hun.

Og trening på flatt terreng er viktig for å kunne hevde seg i det kommende verdensmesterskapet, påpekte Falla etter søndagens lagsprint.

– De siste fem meterne må forbedres ganske kraftig for å kunne være med å kjempe om en finaleplass i VM, sa hun søndag.