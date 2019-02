Falla fikk muntlig advarsel

NRK-ekspert Fredrik Aukland opplyser at Maiken Caspersen Falla fikk en muntlig advarsel fra juryen etter sitt heat på lagsprinten i dag. Det var for å ta to separate skøytetak der det ikke var spor, opplyser juryen til NRK-ekspert Torgeir Bjørn.