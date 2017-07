Falla falt på rulleski: – Jeg ble skikkelig redd. Jeg er helt skjelven, jeg

– Plutselig var asfalten der. Jeg er veldig glad jeg klarte å berge ansiktet og å berge hodet, sier Maiken Caspersen Falla etter å ha falt i kvartfinalen i sprintkonkurransen på Blink-festivalen.

Hundre meter ut i konkurransen detter landslagsløperen i bakken over en kul. Det hele gikk så fort unna at Falla selv ikke vet akkurat hva som skjedde.

– Jeg tror bare at jeg ble litt ivrig. Jeg skulle gå forbi, og så lurer jeg på om jeg stakk staven i skoen eller noe. Det kan nesten se litt sånn ut, sier landslagsløperen mens hun stikker staven i skoen for å vise til NRK.

Redd

– Jeg ble skikkelig redd. Jeg er helt skjelven, jeg!

Falla blør på kneet og sier at hun fikk staven opp i magen. Sprintfantomet forteller at hun ble veldig redd, og at det gikk en kule varmt da hun falt i bakken.

– Hva tenkte du da du gikk i bakken?

– Jeg tror ikke jeg kan si de ordene på TV. Det er i hvert fall noe veldig stygt noe. Det er jo veldig vondt, og man blir veldig redd for at man skal ødelegge noe mer, og at det skal gå utover sesongoppkjøringen, sier hun.

Ikke hardt skadd

Caspersen Falla ble ikke hardt skadet under møtet med asfalten.

BLODIG KNE: Kneet til Falla etter et lite hyggelig møte med asfalten. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Jeg er mest redd egentlig. Det skjedde så fort. Akkurat nå har jeg litt adrenalin, men den sviingen begynner å komme.

Falla har ikke falt på rulleski på lenge, men forteller at når hun først går på trynet så gjør hun det som regel ordentlig.

Sprinteren blir å se videre i konkurransen til tross for at kvartfinalen ble en trist affære, og hun havnet nest sist.