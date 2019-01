Skadeomfanget klart

Heidi Weng falt og skadet seg under sprinten i Tour de Ski tirsdag.

Weng fryktet at hun hadde fått et brudd i hånden, men undersøkelsene viser at hun kun har forstuet høyre tommel, skriver skiforbundet i en pressemelding.

Dermed stiller Weng til start også på dagens etappe av Tour de Ski.