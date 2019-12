Den norske sprintverdenseneren er på plass i slovenske Planica for å forsvare ledelsen i sprintcupen sammenlagt. Hun er ikke imponert over det hun har fått se.

Hun påpeker at hun gjennom mange år i verdenscupen ikke har vært borti at løypene har blitt stengt for å teste ski. Det ble tilfelle for Norge og de andre nasjonene fredag. Falla mener at det setter en viss form for «spiss på arrangementet».

Men:

– Jeg synes det er veldig rart at FIS (det internasjonale skiforbundet) setter seg i en sånn posisjon når vi har så mange snøsikre plasser før jul – i Europa, Norge og egentlig overalt, sier Falla.

Deretter får hun av NRK spørsmål om FIS – med all informasjonen de har hatt den siste uken – burde forutsett hvilke forhold som ville oppstå i Planica.

– Ja, og det ligger mye politikk bak. Planica må betale en bot hvis de ikke får til å arrangere. De strekker det da til det lengste for å få til dette arrangementet.

– Det er litt respektløst overfor utøverne. Vi vet ikke hvordan forholdene blir. Det ser ut til å bli et godt gammeldags bingorenn lørdag. Det blir høy fart, smale løyper, skumle svinger. Jeg synes det er veldig synd når vi kommer fra Davos hvor vi hadde en kjempefin sprint i herlig snø, sier Falla.

OVERRASKET: Tvillingene Lotta og Tiril Udnes Weng, samt Kristine Stavås Skistad, Ane Appelkvist Stenseth og Maiken Caspersen Falla titter utover løypene i Planica. Foto: Mikal Aaserud / NRK

«Flyr over gjerdet»

Det er med andre ord alt annet enn rosenrød stemning før løperne går fra verdenscup til ribbe, pinnekjøtt eller lutefisk på bordet om noen få dager.

Det startet fredag med en melding fra FIS (det internasjonale skiforbundet) på morgenkvisten. Treningen ble avlyst for å ikke gjøre noen skade på snøen som allerede ligger i løypene.

Men de norske utøverne på både dame- og herresiden var nødt til å i det minste få et inntrykk av forholdene. NRK var med da de med joggesko på beina i 10.00-tiden fredag hadde sin befaring i sprintløypen.

Det startet riktignok muntert. Enkelte smilte litt.

- HVA ER DETTE FOR NOE? Maiken Caspersen Falla og de andre norske sprintdamene startet i det minste positivt på gjennomgangen av løypene. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Men forundring og smil, ble senere til noe helt annet.

Snøen er knallhard. Det innbyr til stor fart. Det er også svært smalt på ett punkt i løypene. Attpåtil i en utforkjøring. «Med litt fart så flyr man over gjerdet», kommenterte Gjøran Tefre, som er en del av den norske herretroppen.

I timene som fulgte ble det klart og tydelig at alt er langt unna normalen for et verdenscuprenn.

Dersom man ser bort i fra selve løypen, ble fredagen spesiell på andre måter. Nasjonene testet nemlig ski i hoppanlegget i Planica.

TESTET SKI HER: Nasjonene holdt seg til å teste langrennsskiene i den midterste av disse bakkene i Planica. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Det regnet jevnt over hele morgenkvisten. Det skal fortsatt være varmegrader gjennom helgen. Nedbøren skal øke gjennom natten og morgenkvisten lørdag.

– Det er bare nitrist, var dommen fra Lotta Udnes Weng.

Håper de unngår skader og uhell

Falla er nå bekymret for om det nærmest kommer til å være så ille som is og ikke snø under skiene konkurransen lørdag.

Hun svarer «ja» på spørsmål om hun er bekymret for helsa til både seg selv og andre, men understreker at hun skal gjøre et forsøk på å ikke tenke for mye på forholdene.

– Det blir godt å komme hjem til jul. Vi må gjøre det beste ut av det. Det føyer seg bare inn i en lang liste av rare ting man har vært med på. Jeg håper på rettferdige forhold og at vi klarer oss uten skader og uhell, sier hun.

– Hvem kunne vite at det skulle bli sånn?

For renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, ble fredagen travel. Det handlet mest om møter med flere aktører, som arrangør og nasjonene, for å finne ut av hvordan de skulle bevare snøen best mulig.

Mignerey sier imidlertid at han ikke forstår kritikken fra Falla. Han mener FIS ikke kan kontrollere hvordan været blir.

– Og det er stedet der vi skal ha VM om to år. Dessverre er vi i denne situasjonen nå, men hvem kunne vite at det skulle bli sånn? Vi har et produksjonssystem for snø, samt et snølager. Det er noe som er under vår kontroll slik at vi kan gjøre det beste ut av det.

FIS-TOPP: Renndirektør, Pierre Mignerey. Foto: Terje Haugnes / NRK

Skistad jubler

En som på sin side nærmest gliste etter å ha gått gjennom løypa, var Kristine Stavås Skistad. 20-åringen får lørdag sin første verdenscupstart denne sesongen.

– For meg som ikke har gått så bra i år, så lover dette veldig godt, sier hun til NRK.

– Jeg er glade i slike forhold. Det er smalt, hardt og full fart. Jeg er veldig glad for at det ble slike forhold. Og så får jeg bare håpe kroppen fungerer.

Skistad har nemlig ikke fått den starten hun ønsket de første rennene. Under langrennsåpningen på Beitostølen ble hun slått ut i god tid før finalen.

Hun var syk til rennene i Davos for en snau uke siden. Men i Planica er hun altså friskmeldt.

– Det har jo sett ut som at jeg ikke har kunnet gå på ski tidligere i år. Jeg håper jeg er mer meg selv til helgen, sier Skistad.

BLID OG FORNØYD: Kristine Stavås Skistad, her etter inspeksjon av løypene i Planica. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Må unngå at vannet går gjennom snøen

Værmeldingen for lørdag er alt annet enn lovende. Det skal fortsatt være varmegrader og nedbøren skal bli enda verre gjennom natten og lørdag morgen.

– Ja, jeg tror det. Ellers hadde jeg dratt hjem, svarer Pierre Mignerey på spørsmål om han tror det blir renn.

– Vi kansellerte treningen. Vi prøver å la snøen ligge slik den gjør nå, uten maskiner, at noen går på den, for å sørge for at vannet ikke går for mye gjennom og dreper snøen fra bunnen av. Det kommer mye regn i natt, men vi krysser fingrene, sier FIS-toppen.