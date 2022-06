Fagermo om Vålerenga-marerittet: – Det er krise

– «Prosjekt Fagermo» virker å ha gått inn i en blindgate, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Vålerenga står nå uten seier på seks kamper i serien, hvor fire av dem har endt med tap. Tobias Lauritsens nydelige hodestøt etter timen sørget for total Fagermo-ydmykelse mot gamle Odd-elever.

Allerede etter 0-4-tapet mot Rosenborg i slutten av mai, tok NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp til orde for trenerbytte på Valle. Eksperten fant heller ikke noe spesielt positivt å si om Oslo-lagets prestasjon søndag.

– Ingenting tyder på at dette skal snu, sier Torp.

EKSPERT: Carl-Erik Torp. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Dette er ubehagelig for Fagermo, slo Discovery-ekspert Tor Ole Skullerud fast etter kampslutt.

Jonsson ordknapp om Fagermo-situasjonen

Vålerengas sportssjef, Joacim Jonsson, svarer slik på «Prosjekt Fagermo»-kommentaren til Torp:

– Vi i Vålerenga er i en blindgate. Det er ikke tvil om det. Vi sliter med å omsette sjanser. Og vi sliter med å omsette spill til sjanser.

– Har du en kommentar til Fagermos situasjon i klubben?

– Det har vi diskutert etter hver eneste kamp. Det er ikke noe nytt, svarer han.

– Hvor lenge kan han sitte hvis resultatene fortsetter å gå imot?

– Du får ikke noe svar av meg i forhold til det. Situasjonen er som det var tidligere og, svarer Jonsson.

Fagermo: – Det er tøft

Fagermo erkjenner overfor NRK at det står dårlig til med Oslos stolthet.

– I et fotballperspektiv – for en klubb som Vålerenga – er det krise. Enkelt og greit, sier Fagermo.

– Hva tenker du om «Prosjekt Fagermo?»

– Akkurat nå tenker jeg at vi sliter med det. Vi har ikke fått ut det potensialet jeg trodde vi hadde. I vinter mente jeg at vi hadde et veldig godt lag, men det laget har jeg for så vidt ikke spilt med heller – vi har kun hatt det på banen en gang. Men vi har likevel fått en motgang jeg ikke har drømt om, sier Fagermo.

Søndag fikk han se et Vålerenga-lag som sløste fryktelig foran mål. Vertene startet klart best med store sjanser av Osame Sahraoui, Henrik Udahl, Amor Layouni og Petter Strand.

STORSPILTE: Leopold Wahlstedt sto som en levende vegg i Odd-målet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Layouni kom nærmest da han og Henrik Bjørdal kombinerte seg fint inn i boksen, og svensken fikk fyrt av alene med keeper. Leopold Wahlstedt var våken i Odd-buret og fikk parert ballen unna.

Vålerenga-laget måtte dermed gå i garderoben på stillingen 0–0.

Etter hvilen var det gjestene som kom best ut. Espen Ruud slo ballen inn mot bakerste stolpe, hvor Tobias Lauritsen var fullstendig overlegen i duellen foran mål og nikket inn ledermålet.

Vålerenga fortsatte å presse på. Både Vegar Hedenstad, Strand, Seedy Jatta og Tobias Christensen fikk fyrt av, men Wahlstedt fungerte som en levende vegg i Odd-buret. Strand hadde også et skudd i stolpen.

Vålerenga på kvalik

Sist Vålerenga vant en kamp i Eliteserien var 3-1-seieren borte mot Sandefjord 8. mai. Siste hjemmeseier var 24. april, hvor de vant 1-0 over Jerv.

Etter søndagens tap er blåtrøyene nede på kvalikplass i eliteserien. Odd ligger på 10. plass.