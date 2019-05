Fagermo om Åråsen-matta: – Så dårleg at det burde gitt poengtrekk

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Denne grasmatta er så dårleg at det burde kvalifisert til poengtrekk, seier Odd-trenar Dag-Eilev Fagermo til NRK etter kampen mot Lillestrøm på Åråsen.

Odd vann 3–0 og er serieleiar med tre poeng ned til Molde på andreplass. Men rett etter kampslutt var han mest oppteken av grasteppet på Åråsen.

Fagermo skuldar ikkje på banemeisteren, men på økonomien.

ÅRÅSEN: – Denne grasmatta er ikkje representativ for eliteserien, meiner Odd-trenaren Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– 6.-divisjonsbana heime er betre

– Det er klubbleiinga som ikkje prioriterer bana. 6.-divisjonsbana der som eg bur, er mykje finare enn denne her. Poengtrekk er det einaste som hjelper, då hadde det nok blitt fart i arbeidet med bana, seier Odd-trenaren.

– Meiner du det alvorleg?

– Det meiner eg alvorleg. Dei får poengtrekk dei som ikkje har orden på økonomien. Når du melder på eit fotballag, må du ha bane. Elles kan du ikkje vere med i serien. Denne bana her er ikkje representativ for eliteserien. Det er like ille for Lillestrøm, dei taper på det. Dei får ikkje spele sin fotball, dei heller, tordnar Fagermo.

– Korleis omstiller ein seg mentalt til å spele på ein slik åker?

– Det er vi gode på, for det var vi klar over. Som sagt visste vi korleis vi skulle spele.

– Vi visste om det på førehand, så vi hadde planen klar. Vi skulle spele smart. Frå firaren bak skulle vi spele ballen over midtbana så dei fekk strekk, og så vinne ballen der framme.

Også Rosenborg felte ein hard dom over Åråsen-matta etter kampen førre helg. – Ein katastrofe, sa RBK-kaptein Mike Jensen etter 1-1-kampen.

– Håpar å halde oss på toppen til jul

JUBEL: Odd er åleine på tabelltoppen etter 3–0 over Lillestrøm Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Fagermo blir langt gladare når han ser på tabellen, der Odd i einsam majestet tronar øvst.

– Vi har gjort unna fleire av dei vanskelege bortekampane kampane, og ligg på topp. Det er moro og veldig motiverande for ein klubb som Odd.

– Kor lenge kan de ligge på toppen?

– Vi ligg der gjerne til jul, vi. Men det er kanskje eit par andre lag som også vil vere med der, seier Fagermo.

Men han er litt usikker på kva som skjer til sommaren. Sander Svendsen og Fredrik Oldrup Jensen storspelar, men er berre på lån.

– Eg har vore med på å byggje mange Odd-lag i dei 12 åra eg har vore her, og vi har dessverre ofte måtte selje. Alle har lyst å spele vidare, og eg håpar vi kan halde på dette laget. Vi har iallfall fått ein fantastisk start.