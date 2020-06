Fagermo nekter for å ha unngått pressen etter ydmykelsen mot gamleklubben

Fagermo tuslet villig ut fra hjemmearenaen til Vålerenga onsdag formiddag for å møte NRK dagen etter stortapet mot gamleklubben. Villig til å prate, men ikke fornøyd med gårsdagens stortap.

– Tapet ble jo stygt, så den opplevelsen er kjedelig.

Nekter for å ha unngått pressen

Etter tapet tirsdag kveld handlet overskrifene imidlertid om at journalistene som ventet på VIF-treneren i pressesonen, ventet forgjeves. VG, NRK, Varden og flere skrev at Fagermo droppet å stille opp etter det ydmykende tapet, men dagen derpå vil Fagermo gjerne oppklare hva han mener skjedde.

– Det er bare feil, det er helt feil. Jeg hadde ikke noe problem med å møte pressen, men det var ingen pressesone. Jeg gikk gjennom der pressesonen normalt er, ut og ned til bilen. Det var ingen som sa til meg at den var flyttet et annet sted, sier Fagermo.

Fagermo er jo godt kjent på Skagerak Arena, etter å ha hatt det som arbeidsplass i 12 år, men grunnet smittevernsnegler har pressesonen blitt flyttet utendørs. Pressesjefen i Odd, Bjørn Hogstad, forteller at de ellers fulgte normale rutiner.

– Vi leverte en lapp til Vålerengas presseansvarlig med alle navnene som var ønsket, og alle spillerne klarte å finne frem.

– For store feil

I solsteken utenfor Intility Arena medgir Fagermo at tapet mot gamleklubben svir. Han mener at laget kan skylde på seg selv for tapet.

– Det en kamp vi egentlig bør ta, og da vi taper 1-4 er det fordi de tre første målene preger kampen, det er for store feil, rett og slett.

– I førsteomgang er vi klart best og vi starter bra i andreomgang og, men når vi slipper inn tre sånne mål, så blir det vanskelig, sier han.

SLO GAMLETRENEREN: Fjorårets toppscorer i Eliteserien, Torgeir Børven, var svært godt fornøyd med tre mål mot gamletreneren. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

RBK-klare Torgeir Børven ble den store helten for hjemmelaget og kunne ta meg seg kampballen hjem etter ett hat-trick.

VIF-keeper Kristoffer Klaesson hadde ingen god kamp og hadde dårlige inngripener i flere av baklengsmålene. Men treneren har fortsatt tillit til den unge keeperen.

– Ja, absolutt. Sånn det er i Vålerenga, vi skal bygge opp med å satse på egne spillere. Kristoffer er et kjempetalent. Han nyter stor tillit og vi må regne med at unge spillere gjør noen feil i ny og ne. Det er en del av utvikling for å ta ut potensialet og bli så god som man kan bli.

Må rullere

Neste kamp for Vålerenga er hjemme mot Viking på lørdag, og VIF-treneren regner med å gjøre endringer på laget.

– Vi har et tøft kampprogram, så vi må rullere litt. Det må jeg se an litt inn mot kampen.

Jonatan Tollås Nation har slitt med skade og ikke vært med de første kampene. Håpet er at han blir klar allerede til helgen, men forteller at de ikke er avhengig av ham for å prestere.

– Jo flere kamper som går jo mindre viktig blir en spiller som ikke er tilgjengelig.