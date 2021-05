Fagermo måtte be om unnskyldning til VIF-profil: – Var helt feil av meg

Fagermos første sesong som VIF-trener ble en opptur, og laget tok bronsemedalje i Eliteserien etter å ha havnet på tiendeplass året før.

Det var første medalje for osloklubben siden 2010.

– En av de morsomste og beste sesongene jeg har vært med på som topptrener, sier Fagermo da NRK treffer ham i vårsola i hovedstaden før serien endelig skal sparkes i gang igjen.

– Har kommet hit for å vinne

Når VIF serieåpner mot Rosenborg søndag klokken 20, er det med ambisjoner om å gjøre det enda bedre.

Og med hårete mål kommer press.

– Det kan hende noen bruker bronsemedaljen mot oss i år, men sånn tenker ikke jeg. Jeg har sagt fra dag én at jeg er kommet hit for å vinne, slår han fast.

– Hvordan lever du med presset før sesongstart?

– Veldig bra, dette har jeg valgt selv. Fotballtrenere er flinke til å finne unnskyldninger, det er sikkert jeg også. Men vi har valgt det selv og har godt betalt.

– Den verste episoden

Fagermo er en av de største profilene i norsk fotball. Som han selv sier til egne spillere: «Det er kun én stjerne i Vålerenga, og det er meg».

Men det er ikke alltid han er så fornøyd med seg selv.

På spørsmål fra NRK om det er noe han angrer på etter et langt liv i fotballen, svarer han:

– Den verste episoden er egentlig det som skjedde etter cupfinalen i 2014, da jeg tok Tommy Høiland, sier han.

Den gangen hadde Fagermo, som Odd-trener, tapt 0-2 mot Molde på bittert vis. Fagermo likte dårlig å bli kalt «Tapermo» av Høiland og sa til spissen da de møttes i pressesonen etter kampen at han «ikke er den skarpeste kniven i skuffen».

– Den episoden skulle jeg gjerne vært foruten, sier han i dag.

– Jeg er veldig opptatt av humor og fleip, men å såre mennesker vil jeg ikke, legger han til.

Er Fagermo like ærlig i alle sammenhenger, si for eksempel at kona kommer hjem med en kjole han ikke liker? Se hva VIF-sjefen svarer her:

Fagermo om ærlighet som grenser mot å være uhøflig Du trenger javascript for å se video. Fagermo om ærlighet som grenser mot å være uhøflig

– Tror du noen blir såret av det du sier noen ganger?

– Det tror jeg ikke, for jeg er veldig nøye på den grensen. Det er forskjell på erting og mobbing, jeg elsker å ha det gøy, men da må jeg regne med å få det dobbelte tilbake. Men ikke med ting som er sårt for mennesker, da er man over på mobbing, og det har jeg vært veldig nøye med ungene mine om som oppdrager. Vi mobber ikke eller gjør folk usikre.

– Er du flink til å si unnskyld?

– Jeg tror det, hvis jeg mener selv det er riktig. Ha-ha! Jeg blir eldre, jeg også, så jeg håper jeg har lært litt, sier han.

Ba VIF-profil om unnskyldning

Fagermo mener erfaringen og selvtilliten han har opparbeidet seg gjør det enklere å be om unnskyldning.

Også i Vålerenga har det oppstått situasjoner der en beklagelse har vært på sin plass.

– I treningskampen sist «tok jeg» Kristoffer Klaesson og ga ham kjeft fra sidelinja. Da ble han sur på meg. Jeg så situasjonen om igjen og oppdaget at det var jeg som hadde feil. Da gikk jeg til Kristoffer og sa «beklager, dette var helt feil av meg». Det er mye lettere nå du er trygg på deg selv, mener Fagermo.

Selv om han har levd et helt liv i fotballen, har han aldri fått sparken som trener.

Men han spøker med at han gjerne skulle fått sparken en gang, for «han mangler bare litt på en mastergrad».

– Hva skal til for at du tenker at «dette får jeg ikke til» i Vålerenga?

– Artig spørsmål, jeg fikk akkurat det samme av supporterlederen i Klanen i går, men jeg tenker ikke sånn. Jeg tror jeg får det til. Det som nok må til er at klubben eventuelt er misfornøyd med meg og endrer filosofi, svarer han.

Ifølge VIF-sjefen er dagens filosofi like enkel som den er genial. De skal bygge akademiet til å bli ledende på spillerutvikling i Norge og kombinere dette med at de med ujevne mellomrom skal signere noen kvalitetsspillere.

– Hvis man endrer den strategien, da vil det være riktig å bytte trener, sier han.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo er opptatt av humør på arbeidsplassen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fagermo mener dagens økonomi er klubbens «største problem» og det som hovedsaklig er utfordringen som hindrer VIF i å oppfylle det potensialet han mener ligger der.

– Til å være en så stor klubb er vi for langt bak de største klubbene i Norge. Det går ikke over tid, da greier vi ikke engang å beholde de største talentene våre engang fordi norske klubber kan gi bedre lønninger enn vi kan, mener han.

– Har fleipet mye med det jeg kaller «kjøpeklubber»

I VIF har Fagermo tatt med seg holdningen om at unge spillere skal få slippe til, noe han ble kjent for i tiden i Odd.

Nå har osloklubben flere av landets mest spennende talenter i rekkene, blant annet fjorårssensasjonen Osame Sahraoui og svært lovende Odin Thiago Holm.

– Jeg har fleipet mye med det jeg kaller «kjøpeklubber», men jeg mener det litt også. En fotballtreners og fotballsupporters største ønsker er å se at de du holder med blir bedre. Hele fotballens idé er å spille med egne. Samtidig gikk jeg jo til VIF fordi potensialet er større her.

I vinter har han forsterket laget med flere etablerte spillere. Amor Layouni (Pyramides), Henrik Udahl (Åsane) og Tobias Christensen (Molde) har alle kommet inn portene på Valle.

– Det er bra med talenter, men man klarer ikke vinne bare med det. Jeg må innse at også jeg må kjøpe noen, svarer han.

VIF-treneren har vært veldig åpen om at han bygger sin fotballfilosofi mye med base i håndverket til to av Norges beste trenere gjennom tidende, Nils Arne Eggen offensivt og Egil «Drillo» Olsen defensivt.

Men blir han inspirert av noen trenere i Eliteserien nå?

– Nei, og det sier jeg ikke for å være arrogant, men jeg ser ikke noe særlig på de andre norske lagene. Jeg kan de norske lagene og har vært lenge i Eliteserien. Ikke misforstå meg, det er flere flinke trenere, men jeg er mest opptatt av min egen filosofi, svarer han.

Så får vi se om det holder.

Vålerengas serieåpning mot Rosenborg har avspark søndag klokken 20.00. Den kan du som vanlig følge på NRK.no og våre andre plattformer.