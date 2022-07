Fagermo hylles etter snuoperasjonen: – Ser mye mer ut som et lag

Haugesund snudde til seier med frisparkperle og brassemål

Det ble festfotball i Haugesund da Christos Zafeiris, Mads Sande og Bilal Njie snudde fra 0-1 til 3-1 hjemme mot Sarpsborg 08 i Eliteserien.

Det var et revansjelystent Sarpsborg-lag som gjestet Haugesund, som fra to strake tap: 1-4 mot Bodø/Glimt og 0-1 mot Vålerenga.

Haugesund spilte hardt og stygt, og gjorde det på ingen måte enkelt for gjestene, men etter 18 minutter kunne Joachim Soltvedt banke Sarpsborg i ledelsen.

Dessverre for gjestene fikk kampen et helt annen utfall enn de ønsker etter først Christos Zafeiris utlignet med et nydelig frispark, før Mads Sande sendte vertene i ledelsen med et brassespark.

Sarpsborg måtte i tillegg spille med en mann mindre de siste 30 minuttene etter Anton Skipper dro på seg sitt andre gule kort da han løp ned Alexander Søderlund.

Da kunne Sande spille opp Bilal Njie nydelig foran mål, som satte inn hjemmelagets tredje scoring for kvelden. (NTB)