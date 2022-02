Evig trear lét seg provosere av NRK-spørsmål: – Det er noko «dumb ass»-skitt

Newcastle herjet med Lampards Everton

Newcastle begynner for alvor å se en vei ut av nedrykkstrøbbelet. Tirsdag ble det 3-1-seier i Frank Lampards ligadebut som Everton-manager.

Lampard var tilbake på trenerbenken i Premier League, men kunne ikke forhindre sin nye klubb fra å gå på nok en smell.

Etter 35 minutter kom den første scoringen etter litt flipperspill i feltet. En uheldig Jamaal Lascelles var sist på ballen og hjalp Everton opp i ledelsen. Kun minuttet etterpå var nevnte Lascelles i hovedrollen igjen.

Midtstopperen møtte ballen på et hjørnespark og stanget inn utligningen via en utspilt Mason Holgate i Everton-forsvaret. Scoringer fra Ryan Fraser og Kieran Trippier i den andre omgangen sørget for at Newcastle til slutt vant kampen. (NTB)