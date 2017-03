Eventyrlig uke for Sander Berge: – Dette er en drøm

Søndag vant Berge og Genk 4–0 over Westerlo i serien. Tirsdag ble 19-åringen tatt ut i a-landslagstroppen, og torsdag gikk Genk enkelt videre i Europaligaen. 19 år gamle Sander Berge har hatt et par fantastiske dager i Belgia.

– Dette er en drøm. Det er noe alle har lyst til å oppleve, og at jeg får oppleve det i de første månedene i klubben er veldig stort, sier Berge til NRK.

Berge gikk fra Vålerenga til den belgiske klubben i vinter, og har funnet seg godt til rette på midtbanen.

– Han hadde store sko å fylle etter at Wilfred Ndidi (solgt til Leicester), men Sander har vært en suksess så langt, sier Genk-veteranen Thomas Buffel til NRK.

GOD: Sander Berge har vært sterk etter overgangen fra Vålerenga i vinter. Foto: Francois Lenoir / Reuters

Bare 19 år

Men han bare 19 år, og spiller fast på Genk som nå er klar for kvartfinalen i Europaligaen.

– Han får bruk for alle sine kvaliteter her, og har blitt en viktig spiller for oss. Det ser ut som han har spilt 100 kamper, sier Siebe Schrijvers.

– Det ser ikke ut som han bare er 19 år. Jeg er overrasket over hvordan han har utviklet seg, sier forsvarsspiller Timothy Castagne, som scoret målet i 1-1-kampen mot Gent torsdag.

– Hvis han fortsetter slik vil han bli en fantastisk spiller og dra til en større liga, mener Buffel.

Berge mot Pogba?

– Sander er en veldig god spiller, og har tatt mange sted i oppholdet. I starten var han ikke vant til tempoet, men nå er det utrolig hvordan han styrer på midtbanen, sier lagkamerat Schrijvers.

Selv tar Berge suksessen med knusende ro, men han innrømmer at landslagsuttaket denne uken har gitt ham mer energi inn mot torsdagens kamp.

– Det har vært mange oppturer i det siste, og det er veldig stort. Nå er det bare å bygge videre på det. Det er litt surrealistisk. Man skjønner det ikke helt selv i starten. Jeg skal være meg selv og levere så godt som mulig.

Fredag avgjøres det hvem som blir Berge og Genks motstander i kvartfinalen.

– Det hadde vært utrolig å spille på Old Trafford mot Paul Pogba og «de gutta» der. Det er ikke noe man sier nei til, melder Berge.