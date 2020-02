Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Erling Braut Haalands vanvittige start på Dortmund-eventyret ser ikke ut til å ha noen som helst ende.

19-åringen bare scorer og scorer. Og scorer.

I kveld ble det to til.

Og denne gangen kom ikke målene mot – sorry, Augsburg – middelmådig motstand i tysk Bundesliga, men mot Neymar, Kylian Mbappé og Angel Di Maria i Mesterligaens åttedelsfinale.

– Har ikke gått opp for meg

Haaland forsto det nesten ikke helt selv etter oppgjøret. Jærbuen er nå den første i Dortmund-historien til å score i debuten sin i både Bundesliga, den tyske cupen og Mesterligaen.

– Det er ikke så mye å fortelle her, det har ikke gått opp for meg ennå. Hva kan jeg si? Det er jævla kjekt, sier Haaland til Viasat.

19-åringen påpeker viktigheten av å nullstille.

– Jeg har mye jeg kan bli bedre på. Det gjelder å jobbe hardt, nullstille, men samtidig ta med seg selvtilliten videre. I morgen tidlig er jeg nullstilt. Da er det fokus på neste kamp. Så enkelt er det, sier han til Viasat.

Signaturscoring

Haaland hadde vist seg bare glimtvis fram i en – til da – relativt kjedelig kamp, da han etter 70 minutters spill leverte en signaturscoring:

1-0: Erling Braut Haaland var, som vanlig, kjappest til å reagere da en returmulighet dukket opp i PSG-boksen. Foto: Michael Probst / AP

Achraf Hakimi slo inn til Raphael Guerreiro, som skjøt i PSG-stopper Marquinhos. Ballen spratt litt foran keeper Keylor Navas, før Haaland kom i hundre og løftet den opp i nettaket over keeperen fra kloss hold.

Noen få minutter etter at Haaland hadde sendt det som før het Westfalen stadion til himnmels, utlignet Neymar for PSG etter et fantastisk forarbeid av Kylian Mbappé.

Haaland hadde imidlertid ingen planer om å stilles i skyggen av de to superstjernene.

STJERNEJUBEL: Neymar feirer med Mbappé etter å ha utlignet for PSG. Foto: Sascha Schurmann / AFP

– «Drylte» til

Bare to minutter etter Neymars scoring, var 19-åringen fra Jæren frampå igjen, og denne gangen leverte han en scoring av det mer spektakulære slaget.

Giovanni Reina fikk ballen høyt i banen og vendte opp, før han spilte til Haaland. Nordmannen tok med seg kula og klinte til fra 17 meter.

Han fikk en vanvittig kraft i skuddet, og fikk se ballen fyke inn i krysset bak en sjanseløs Keylor Navas.

– Jeg tenkte jeg bare skulle «dryle» til, for å være ærlig. Og så «drylte» jeg den i mål, så det var fint, sier Haaland til Viasat.

DEN NYE HELTEN: Borussia Dortmund har mange store stjerner, men Erling Braut Haaland er i høyeste grad i ferd med å bli en av dem. Foto: Sascha Schurmann / AFP

Neymar i stolpen

PSG presset hardt mot slutten av oppgjøret, men kom aldri nærmere enn Neymars gode skudd som traff utsiden av stolpen.

Dermed tar Dortmund med seg en 2–1-ledelse til Paris etter den første åttedelsfinalen i Mesterligaen.

Mye takket være han som sammen med Bayern Münchens Robert Lewandowski er toppscorer i den gjeveste europeiske turneringen.

Han er 19 år, norsk og heter Erling Braut Haaland.

Dortmund-stjerna Axel Witsel er full av lovord om sin nye lagkamerat.

– Jeg kjente ham ikke som spiller før han kom hit, men siden første dag har han passet godt inn i laget. Han har scoret hele veien. Vi trengte virkelig en spiss som ham. Han kommer til å bli en av de aller beste, sier Witsel til Viasat.

– Historisk ellevilt

NRK-ekspert og tidligere toppspiller Carl-Erik Torp måtte nesten gni seg i øynene over det han så tirsdag kveld.

IMPONERT: NRK-ekspert Carl-Erik Torp trodde knapt det han fikk se tirsdag kveld. Foto: Julia Marie Naglestad

– Det er historisk ellevilt. Det er så kult. Det er ikke så mange år siden det var helt utenkelig at en norsk spiller skulle holde på sånn i en åttedelsfinale i mesterligaen, sier Torp.

– Hva er det som gjør at han lykkes gang på gang?

– Det er en kombinasjon av en helt unik fysikk, med fart og styrke, som nesten er helt komisk innimellom. Det er litt den samme følelsen som på et TV-spill hvor en spiller har fått for mye fart og styrke. Så har han en vanvittig målteft. Han har en innebygd radar. Det er fantastisk å se på hvordan han lukter mål. Det er utrolig å se på.

– Man er litt i en fantasi-verden. Det er vanskelig å tenke på at han er norsk. Det er sånn at vi må klype oss i armen vi som følger fotball. Nå har Norge den heiteste unggutten i verden, sier Torp.

Eksperten mener Haaland nå er helt der oppe akkurat nå.

– I kveld er han en av verdens beste fotballspillere, når han leverer det han gjør mot PSG i en åttedelsfinale i mesterligaen. Jeg syns han leverer en bra kamp utenom målene også. Han beveger seg smart og kunne faktisk blitt spilt enda bedre. I kveld er han den heiteste spilleren i Europa. Da er det verdensklasse, da. Han har jo vist litt over tid at det ikke er et blaff, sier Torp.