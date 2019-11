Europa-marerittet held fram for RBK – nærmar seg pinleg rekord

Ødegaard spiller ikke fredag

Martin Ødegaard blir ikke spilleklar til fredagens oppgjør mellom Real Sociedad og Leganés i La Liga. Det skriver klubben på Twitter. Trener Imanol Alguacil forklarer at de vil være forsiktig med skaden som nordmannen pådro seg lørdag. Ødegaard sliter med et blåmerke/sår med ødem i hælbeinet i den høyre foten. Til tross for dette er han inkludert i Lars Lagerbäcks landslagstropp som skal møte Færøyene og Malta neste uke.