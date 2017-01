Ettertraktet Hegerberg har takket nei til sponsorer

– Det handler ikke bare om penger, sier Dietmar Ness til NRK.

Han har vært Ada Hegerbergs agent i flere år, men har aldri opplevd interesse som nå. Årets kvinnelige fotballspiller i Europa i fjor har fått en rekke priser denne høsten og vinteren - senest under Idrettsgallaen på Hamar.

– Det har vært mer enn før. Utmerkelser gir tilbud på flere områder, men det må jeg vurdere etter hvert som de kommer. Fokuset er på å levere på banen, sier Hegerberg til NRK.

Avtale med Puma

Høsten 2014 skrev Lyon-spilleren en fireårskontrakt med utstyrsgiganten Puma, og før jul kom en ny avtale på plass da hun sammen med søsteren Andrine ble ambassadører for Vitamin Well. Men listen kunne vært mye, mye lenger.

– Ada blir anerkjent over hele verden. Kvinnefotball har blitt «big business». Det er mange flere enn tidligere som tar kontakt, men vi har sagt nei til en del forespørsler. Ada sier ikke ja til hva som helst. Hun vil ha avtaler med firmaer hun ønsker å assosiere seg med. Og det setter jeg som agent også pris på. Det må føles riktig, sier agent Ness, og fortsetter:

– Jeg tror hun kan få en virkelig stor avtale etter hvert. Merkevaren til Ada kommer bare til å bli styrket fremover. VM i Frankrike i 2019 kommer til å bli stort i så måte.

Tyskeren forteller at han samarbeider med rundt 80 kvinnelige fotballspillere over hele verden, men beskriver Ada, søsteren Andrine og hele familien Hegerberg som «veldig spesielle for meg».

– De er fantastiske å jobbe med. Ada er veldig moden for alderen. Når jeg snakker med henne, føler jeg ikke at jeg snakker med en 21-åring. Selv etter den sesongen som hun har hatt nå, har hun ikke forandret seg noe. En fantastisk ambassadør for kvinnefotballen, sier Ness.

Gullkjole

Kledd i gullkjole ble Hegerberg kåret til årets kvinnelige utøver på Idrettsgallaen, og takketaler har nærmest blitt en vane for 21-åringen denne vinteren.

I august i fjor ble hun kåret til årets kvinnelige fotballspiller i Europa etter blant annet å ha scoret 54 mål på 34 kamper for Lyon og blitt toppscorer i Mesterligaen. Hun ble kåret til årets profil på NISO-gallaen (ga prisen videre til Ingvild Stensland), har mottatt Aftenpostens gullmedalje, ble årets sportsnavn i Nettavisen og ble kåret til årets idrettsnavn av norske sportsjournalister.

– Det har vært en helt fantastisk år. Jeg vil ikke si det har forandret livet mitt, men det har hjulpet meg å vokse. Jeg føler dette er starten, sier Hegerberg.