– Det ødelegger ikke bare for oss, men det kan potensielt være farlig for dem også. Når vi kommer i 70 km/t gjør det vondt for oss, men det kommer til å gjøre vesentlig vondere for dem som blir truffet, innleder UAE-rytteren til NRK.

Alexander Kristoff har vært i Tour de France i flere år, men lar seg stadig overraske over sikkerheten i verdens største sykkelritt.

Én ting er fjelletappene hvor det stadig løper voksne i veien. Men i år har TV-bildene flere ganger plukket opp bilder av barn som står ute i veibanen når rytterne dundrer forbi.

– Det er forferdelig om jeg skulle treffe et uskyldig barn. Jeg er sjokkert over at foreldrene ikke tar bedre vare på barna sine underveis på etapper, sier 32-åringen før han fortsetter:

– Jeg hadde i alle fall ikke tatt med mine barn langs veien. Jeg ville heller stått med de på en åskam og ikke i veibanen, for man vet aldri hva som kan skje.

Ønsker mer bevisstgjøring

Amund Grøndahl Jansen deler oppfatningen til Kristoff og ønsker mer bevisstgjøring rundt temaet.

– Det er veldig farlig med tilskuere som står langs veien og som ikke er klar over at vi bruker hele veibanen, sier den nybakte norgesmesteren til NRK.

Nå kjører rittet inn i Pyreneene og flere fjelletapper hvor det erfaringsmessig har vært flere situasjoner hvor innpåslitne tilskuere har skapt problemer for rytterne.

KALDDUSJ: Ivrige tilskuere kommer svært nært rytterne. Her er det Thibaut Pinot som får en uventet kalddusj opp Alpe d'Huez i 2015. Foto: Lionel Bonaventure / AFP

– Det er nok vanskelig å få til noen endringer. Det vil nok alltid være noen som vil løpe ved siden av oss og gjøre noe for å komme på TV, avslutter Jansen.

– Vet ikke hva jeg skal si

På onsdagens etappe dukket det opp en annen potensiell sikkerhetsrisiko.

Rytterne dundret mot mål i rundt 70 kilometer i timen. At publikum prøver å få med seg et bilde eller en video av rytterne er ikke unormalt, men i den spurten holdt det på å gå virkelig galt.

En ivrig tilskuer strakk ut armen over gjerdet for å filme eller ta bilde av rytterne. Total Direct Energie-rytteren Niccolò Bonifazio traff mobilen, som flagret ut i løypa. Bonifazio holdt seg heldigvis på sykkelen, men fikk naturligvis ødelagt spurten som Caleb Ewan vant med sin spesielle spurtteknikk.

Se hendelsen her:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En illsint Bonifazio ble til slutt nummer tolv på etappen.

FORBANNET: Niccolò Bonifazio fikk spurten ødelagt etter å ha krasjet med en mobiltelefon. Her fra Paris-Nice tidligere i år. Foto: Anne-christine Poujoulat / AFP

– Jeg er skuffet fordi jeg fremdeles hadde krefter til å gjøre en god spurt. Slike ting skjer, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, uttalte italieneren etterpå ifølge cyclingpro.net.