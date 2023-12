Etterlengtet opptur for Kajsa Vickhoff Lie

Norske Kajsa Vickhoff Lie var veldig rask i kvinnene sitt super-G-renn fra Val-d’Isère søndag.



Hun tok en sterk 2. plass med tiden 1:22.02. Italienske Federica Brignone stakk av med seiren med tiden 1:21:58.



– Fantastisk kjøring! For en opptur. Vi har hørt ryktene om at hun har vært rask på trening. Nå får jeg frysninger, ble det ropt fra kommentatorbua til Viaplay.



I et intervju med samme kanal sier Kajsa Vickhoff Lie følgende om den store prestasjonen:



– Helt sjukt. Jeg er skikkelig glad nå. Det har gått rykter i fem år nå om farten min på trening, og jeg har visst at jeg har farten inne. Det er veldig, veldig deilig, sier hun.

Plasseringen er klar sesongbeste for 25-åringen. Hun har ikke vært innenfor topp ti så langt i sesongen.

Ragnhild Mowinckel traff ikke like godt og havnet tidlig et stykke bak ledertiden. Hun endte på 12.plass.

Inni Wembstad røk korsbåndet på trening i St. Moritz forrige uke og var ikke med til fartshelgen i Frankrike.