Valencia forlot banen i protest

Valencia-spillerne gikk av banen etter en drøy halvtime av oppgjøret mot Cádiz søndag kveld. Mouctar Diakhaby reagerte kraftig på noe som ble sagt til ham fra en motspiller, og dermed gikk Valencia-spillerne inn i garderoben. Cádiz-spillerne fulgte etter. Etter et opphold kom begge lag ut igjen, og kampen fortsatte - men uten Diakhaby.

Valencia opplyser på Twitter at hadde et lagmøte, og at de der bestemte seg for å fortsette kampen for å kjempe for klubbens ære, samtidig som de presiserer at de fordømmer rasisme. Klubben skriver også at det var den fornærmede spilleren Diakhaby som ønsket at laget skulle fullføre kampen.