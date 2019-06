Etterlengta RBK-siger: – Spelte som Rosenborg for første gong i år

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Eg er veldig glad. Trur alle er veldig glad i dag. Det er første gong i år vi spelte som Rosenborg i år, sa Samuel Adegbenro, som leverte sterkt på kanten i dag, til Eurosport etter kampen.

RBK-trenar Eirik Horneland kunne dermed puste letta ut og det var ein nøgd trenar som møtte pressa etter at kampen var over.

– Eg er nøgd med heilskapen. Vi er litt kalde, eller iskalde i avslutningane, men det kjem, svarar Horneland om at det berre vart eit mål i kampen.

Likevel måtte han konstatere at det nok ein gong var glissent med publikum på Lerkendal.

– Vi må skape gode resultat over tid. Vi hadde ein frykteleg dårleg start. Vi må vise over tid at vi skaper noko og klatrar på tabellen, seier Horneland til Eurosport.

PUSTEROM: Trønderande ligg no 10 poeng bak serieleiar Molde. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Suspenderte Pål André Helland var derimot ikkje like optimistisk før kampstart. Han har alt gitt opp seriegullet.

– Vi vinn ikkje serien i år, det gjere vi ikkje. Det har vi ikkje sjanse på, sa midtbanespelaren til Eurosport før kampen starta.

Han meiner laget i staden må klamre seg til det siste halmstrået, som er å prestere i Europa, for at sesongen ikkje skal bli heilt skandale.

Pressa frå start

Både Kristiansund og Rosenborg hadde kvar sitt cuptap og 120 minutt i beina frå onsdag i bagasjen, då dei møttest på eit regntungt Lerkendal.

Det var utan tvil heimelaget som kom best i gang og presset var til tider massivt, i det som må vere ein av laget sine beste kampar så langt i år.

Men det skulle gå til overtid i første omgangen før RBK kunne sleppe jubelen laus.

Kristiansund sin Aliou Coly dundra inn i Samuel Adegbenro og dommaren peikar på straffemerket til store protestar for gjestane. Kaptein Mike Jensen gjekk fram og sette den ikkje spesielt godt i mål. Målvakt Sean McDermott kastar seg i rett retning og får ei hand på ballen, men ballen sprett opp i mål.

TAKLA: Samuel Adegbenro ligg nede etter taklinga som medførte at heimelaget fekk straffe, som Mike Jensen sette i mål. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Snytt for straffe

Heimelaget var då alt snytt for ei straffe. RBK sin David Akintola får hovudet på ballen, etter innlegg frå Adegbenro. Ballen går rett i armen på Christoffer Aasbak, men dommaren ser det tydelegvis ikkje.

Alt etter 33 minutt burde Alexander Søderlund sørga for leiing til Rosenborg. Meling slo ein flott tunnel ved dødlinja. Ballen hamnar via ein Kristiansund-spelar, før ballen sprett heile vegen til bakarste stong. Men Søderlund bommar ifrå tre meter og skaut ballen over mål.

Sjølv om andre omgang vart mållaus kan RBK-trenar Eirik Horneland dermed få eit lite pusterom. Laget klatrar frå ein niande til sjuande plass på tabellen og likt med poeng med Vålerenga og gjestane Kristiansund med 18 poeng. Ti poeng bak serieleiar Molde.