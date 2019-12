– Det er viktig at det blir nøye etterforsket og at de finner rette svar, men for idretten er det katastrofe at det tar så lang tid. Vi trenger svar nå, både for idrettens renommé og dem som er under etterforskning, sier Ole Einar Bjørndalen i Østersund.

Allerede for et år siden gikk skiskytterlegenden hardt ut mot det han mente var kostbar tidsbruk av østerriksk Økokrim. Han beskrev det som «tragisk» at de bruker så lang tid.

Nå, nesten to år etter at etterforskningen mot Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) startet, er det fremdeles ingen som har blitt tiltalt eller frikjent, og det er usikkert om det blir noen rettssak.

– Forhandlingene i denne saken pågår fortsatt. Ingen informasjon om tidsrammen kan gis foreløpig, skriver en representant for østerriksk Økokrim i en e-post til NRK.

Om etterforskningen drøyer for lenge, er den ferske landslagssjefen for Kina redd det vil få alvorlige konsekvenser, også for utøverne.

– Det er ille fordi det kan påvirke sponsoravtaler, påpeker Bjørndalen.

BEKYMRET: Ole Einar Bjørndalen er i Østersund som landslagssjef for de kinesiske skiskytterne. Han er redd den pågående etterforskningen skal skade både sportens rykte og utøverne økonomiske avtaler. Foto: Geir Olsen

– Ingen tidsbegrensning

Tolv personer er mistenkt for dopingbedrag eller korrupsjon. Norske Anders Besseberg er sammen med tidligere generalsekretær i forbundet, Nicole Resch, mistenkt for begge deler.

Det er ikke kjent hvem alle er, eller hvilken nasjonalitet de tilhører, men østerriksk politi har tidligere opplyst at både russiske idrettsutøvere og idrettsledere er blant de som etterforskes i saken.

NRK har vært i kontakt med en østerriksk advokat med spesialkompetanse på hvitsnippkriminalitet. Dr. Roland Kier forteller at en sak av dette kaliberet, som involverer så mange parter på tvers av land, gjerne tar lang tid.

I HARDT VÆR: Nicole Resch (t.v.) og Anders Besseberg er begge mistenkt for dopingbedrag og korrupsjon. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han forklarer at i henhold til paragraf 108a i den østerrikske straffeprosesskodeksen, er den maksimale varigheten av en etterforskning på tre år.

– Men på grunn av omstendighetene i denne saken kan aktor be om to års forlengelse. Hvis etterforskningen ikke kan fullføres innen det, kan retten igjen bli bedt om å forlenge fristen ytterligere to år, sier Dr. Kier og fortsetter:

– Det er ingen tidsbegrensning for hvor lang tid etterforskningen kan ta, så lenge aktor kan forklare hvorfor det tar så lang tid.

– Tror det er et helvete

Dr. Kier tror neppe at etterforskningen vil ta mer enn ti år, men sier at den enorme offentlige interessen rundt saken også påvirker behandlingstiden.

Besseberg, som nå er 73 år gammel, kan dermed risikere å være korrupsjonsmistenkt i mange år til.

– Han opplever det som belastende å være mistenkt i så lang tid, skriver hans datter Trine Besseberg i en SMS.

Bjørndalen, som har hatt Besseberg som skiskytterpresident gjennom hele sin aktive karriere, forteller at han ikke har mye kontakt med 73-åringen fra Vestfossen.

– Det er mange måneder siden jeg snakket med han nå, men jeg tror mildt sagt dette er et helvete for han.

NRK har prøvd å få intervju med både Anders Besseberg selv og hans advokat, Norbert Wess, uten å lykkes.

Utålmodige utøvere

Utøverne har uttrykt at de er utålmodige og fremdeles sitter med mange spørsmål rundt etterforskningen av IBU. Da IBUs uavhengige granskingskommisjon innkalte til møte mandag, møtte skiskytterne derfor mannsterke opp.

Den britiske advokaten Jonathan Taylor leder granskingen av de mange anklagene fremsatt mot forbundet. Ifølge IBUs nettsider jobber utvalget helt uten føringer fra forbundet. Det skal «gjennomføre en fullstendig etterforskning av alle antidoping-, overholdelses-, etiske og disiplinære forhold» og skal i tillegg samarbeide fullt ut med alle relevante myndigheter.

MANGE SPØRSMÅL: Vetle Sjåstad Christiansen sier utøverne har fått litt informasjon om den pågående etterforskningen. Foto: Terje Bendiksby

Utvalget har arbeidet i et drøyt års tid, og mandag kunne de fortelle utøverne at en omfattende rapport vil være klar så tidlig som mulig i 2020, ifølge Vetle Sjåstad Christiansen.

– Vi fikk en del informasjon om etterforskingen av IBU. Det har vært lite informasjon til oss utøverne til nå, forteller Sjåstad Christiansen.

Tyske Erik Lesser var også på møtet, og sier han er fornøyd med at IBU har satt ned en uavhengig granskingskommisjon, men synes etterforskningen generelt tar i overkant lang tid.

– For oss utøvere er det tøft å vente og vente og vente. Jeg håper etterforskningen kan fjerne dopingmistanke fra uskyldige skiskyttere, forteller han.

Sebastian Samuelsson fra Sverige har gjentatte ganger uttalt seg kritisk om IBUs ledelse, og han mener det er svært uheldig om etterforskningen skal ta mange år.

– Det tenker jeg er altfor lang tid. Det har gått en god stund allerede nå, og jeg håper de gjør et nøye arbeid, men at de blir ferdige snart, fordi det hadde vært bra å vite akkurat hva som har skjedd og hva konsekvensene blir.

Vincent Defrasne, som sitter i granskingskommisjonen, skriver i en SMS til NRK at de ikke kan kommentere eget arbeid per nå.