20-åringen ankom Norge torsdag og gikk rett inn i Toppidrettsveka på den andre distansen, nemlig det lengre løpet mellom Aure og Brekka fredag morgen. Det gikk ikke etter planen. En feil på rulleskiene gjorde at hun gikk på trynet og måtte bryte løpet, som senere ble annullert.

Fredag kveld var Karlsson tilbake i sprintkonkurransen i Aure. Det holdt til en grei plassering, noe som gjør at hun går ut et drøyt minutt bak ledende Tiril Udnes Weng på den avsluttende 12 kilometer lange jaktstarten i Trondheim sentrum lørdag ettermiddag.

– Karlsson er sterk i motbakkene her. Det er ikke umulig for henne å ta igjen, vurderer NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Heftig pågang

På plass i Toppidrettsveka er også Frida Karlssons mamma. Hun tok på seg managervervet for datteren etter et enormt VM i Seefeld, der fasiten ble sølv på 10 kilometer klassisk, stafettgull med det svenske laget og bronse på tremila.

Mamma Mia Karlsson tar den store pågangen med tilsynelatende ro. Hun kaller likevel interessen fra kommersielle aktører og medier for «utrolig heftig». De har sagt nei til mye.

For Mia Karlsson er først og fremst opptatt av at datteren kan klare det aller meste som ikke handler om idrett også. Frida Karlsson gjorde nettopp unna videregående skole i Sverige med gode karakterer.

Frida Karlsson (foran), her sammen med mamma Mia etter langløpet fra Aure til Brekka fredag formiddag. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Det er i dette bildet mamma Karlsson forteller en historie fra tiden før og etter Seefeld-VM.

– Det siste jeg sa til Frida før hun dro til VM var dette: «Det kan gå bra, du ser og lærer, men uansett klarer du deg i livet. Du har utstråling, du kan oppføre deg, og du kan jobbe med hva du vil. Du kommer til å klare deg i livet».

Men det gikk over all forventning. Karlssons tre medaljer gjorde henne til en stjerne nærmest over natten.

– Etter VM sa jeg til henne at «kanskje skal du slutte med dette og begynne og teste noe annet». Jeg mente det, faktisk. For man har et mål. Det er kanskje å vinne og ta medaljer. Nå gjorde hun det som junior. Finnes det noe mer å jakte? spør mamma Karlsson – og sier flirende at hun fikk følgende respons av datteren:

«Du er ikke riktig klok, mamma. Jeg har mye bra å gjøre igjen».

VAR PÅ PLASS FOR Å STØTTE: Frida Karlssons lillesøster, Hannah, og mamma Mia på plass ved Brekka fredag morgen. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Viktige verdier

Til NRK flirer Karlsson ved siden av sin egen mor, når hun får gjenfortalt historien av NRK.

– Det er helt riktig at jeg føler meg i startfasen av min karriere. Jeg har mye å utvikle – og det motiveres jeg av, sier 20-åringen.

– Men verdiene hennes er veldig viktige. Hennes viktigste rolle er ikke managerollen, men mammarollen.

– Hysterisk

Mamma Karlssons mål med å ta den samtalen, handlet om å fortelle datteren at hun støtter henne uansett hva hun gjør. At ikke bare berømmelse, langrenn og penger er viktig.

– Mange er opptatt av at vi skal gjøre nye avtaler nå som hun har gjennomslagskraft. Men det kommer. Hun er 20 år, liksom. Hun har et helt liv foran seg. Hun kommer til å tjene penger på sin idrett om det fortsetter å gå bra.

– Men man skal også ha et vanlig liv, som du og jeg, og ha en vanlig inntekt. Jeg synes det av og til fokuset man har er helt hysterisk. Noen sier at «man bare har ti år i verdenseliten og da må man sikre seg». Men hun har så mange andre kvaliteter. Det kommer til å bli bra for henne uansett, sier Mia Karlsson.

NÆR DE NORSKE: Frida Karlsson, her sammen med Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg under medaljeseremonien etter ti kilometer klassisk under VM i Seefeld. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Var ikke forberedt

Starten på 2019/2020-sesongen var ikke noen solskinnshistorie. Karlsson reiste på samling med landslaget til Sognefjellet kort tid etter sesongen hadde begynt.

Ifølge moren ble det kanskje for mye reising og for mange ivrige treningsdager i Norge. Midt oppi det hele haglet det med forespørsler om det aller meste, som sponsoraktivitet og medieforespørsler. Samtidig flyttet hun inn med kjæresten og fullførte videregående skole.

– Det var mye nytt og forandringer på en gang som jeg ikke var forberedt på. Jeg måtte dra litt i håndbremsen, kommenterer Karlsson.

– Det gikk i hundre hele tiden

Da det svenske landslaget reiste på ny samling til Torsby i juni, var det uten sin ferske stjerne. I en pressemelding fortalte hun at hun ikke hadde klart å hente seg ordentlig inn igjen etter en tøff vår.

– Det ble jo et enormt trykk. Først og fremst var det folk som ville jobbe med henne for å selge henne. Jeg opplevde mange agenter som kontaktet oss. Ting gikk kanskje for mye på adrenalin, sier Mia Karlsson.

– Hun var ikke sliten fysisk, men det handlet om den totale belastningen. Det var en reaksjon på hvordan ting var. Det gikk i hundre hele tiden. Da måtte vi bremse opp og samle krefter. Mange kan oppleve at man ikke er klar. Hun trengte fred og ro. Det var årsaken. Heldigvis er alt håndterbart nå, sier damelandslagstrener i Sverige, Magnus Ingesson.

– Bare å krige på

Men gjennom sommeren klarte Frida Karlsson «å lande». Da de svenske landslagsjentene hadde samling på hennes egen hjemmebane i Sollefteå nylig var hun i praktslag.

Trener Ingesson forteller at «hun er der hun skal være på de virkelig tøffe øktene, hun orket hele samlingen og har vært god i avslutningene når de har prioritert litt mer fart på trening».

– Det er bare å krige på. Sånn er det. Det ingenting annet som gjelder, sier kjæresten hennes, William Poromaa, som selv konkurrerer i årets Toppidrettsveke.

VIKTIG STØTTESPILLER: Frida Karlssons kjæreste, William Poromaa, her under Toppidrettsvekas andre distanse fredag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Skaffet seg en hverdag

Der er altså Frida Karlsson den aller største stjernen og favoritten i dameklassen. Hun er klar for å ta opp konkurransen med Therese Johaug & co. til vinteren – i litt mer balanse enn for noen få måneder siden.

– Det er som vi sier: Hun har det bra. Hun vet hva situasjonen nå innebærer, hun er trygg på sin plan, på de personene på landslaget, treneren og sin mentale trener. Nå har hun skaffet seg en hverdag, og det livet man skal leve hver dag, sier mamma Mia Karlsson.