– Nei, svarer Åge Hareide kontant når en journalist spør om han er fornøyd med det laget leverte i 1-0-seieren over Kristiansund.

– Det kan ikke sies noe annet enn nei når du spør sånn, legger Hareide til.

Han utdypet etter hvert hva han mener: At laget i perioder er «for lave», «for unøyaktige i pasningsspillet» («både i etablert og i overgangsspillet»), og at de gangene Kristiansund kom seg til store sjanser, som de særlig gjorde helt på slutten, måtte de «bare stole på god målvakt og godt forsvarsspill», som han sa.

– Og det fikk vi i de situasjonene, og det er bra. Og det er kanskje et godt tegn å vinne på en dårlig dag, sier Hareide og smiler.

– Ekstremt «schönt».

For selv om Hareide medgir at RBK fortsatt har noen problemer som de er nødt til å løse, gledet han seg også over at laget omsider greide å ta tre poeng - noe de ikke har gjort på de fem foregående kampene.

Hareide kunne også konkludere med at lagets spiss Dino Islamovic «har blitt seg selv igjen». Spissen scoret ikke mål på de syv første kampene i årets eliteserie, men nå har han to mål på to kamper. Han scoret kampens eneste mål i lørdagens oppgjør med Kristiansund.

– Ekstremt «schönt». Det tok litt tid å sprekke nullen i år, sier Islamovic.

Det var etter et kvarters spill på Lerkendal han viste både muskekraft og målteft. Først tok Islamovic ned et innlegg inne i boksen, så brukte han kroppsstyrken og kom seg unna Kristiansund-forsvarer Dan Peter Ulvestad, deretter dempet han ballen på brystet - og dunket den knallhardt i mål.

Her scorer Dino Islamovic kampens eneste mål. Svensken har hatt måltørke og lyskeproblemer, men nå går det bedre. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Etter en problematisk start for Dino, for han var i god form i forsesongen, så er det bedre. Han har hatt problemer med lysken, uten å si fra om det, for han ville prøve. Men det ble bare verre og verre. Så fikk han en pause, og nå ser det bra ut, forteller Hareide.

Tettey: Har lengtet etter ro

Islamovic hadde en liten måltørke også i starten av forrige sesong, men da endte han til slutt på 12 mål. Mange spådde ham derfor som toppscorer i årets eliteserie, noe som kanskje ser litt vanskelig ut nå, men svensken selv er uansett glad for at noe har løsnet.

– Jeg har kjent siden for tre kamper siden at jeg kommer til flere avslutninger nå. De første kampene kom jeg ikke til så mange, men vi har spilt litt bedre nå, og da får jeg mine sjanser, sier han.

Som Hareide var inne på, var det ingen overkjøring fra Rosenborgs side på Lerkendal. Kristiansund var farlig frempå flere ganger, og særlig i sluttminuttene. Mange trøndere fryktet nok da en reprise på det som skjedde forrige helg. Da ledet Rosenborg 2-1 mot Odd helt frem til siste minutt av kampen, og da kom reduseringen.

Men Rosenborg greide å stå imot denne gangen. Alexander Tettey ble brukt i en uvant rolle som midtstopper, og han var med på å sikre nullen.

– Vi har litt ro i førsteomgang. Det har jeg lengta etter. Ro med ball. Jeg syns vi gjør en del bra. Andreomgang, fra seksti, er vi ikke så bra. Men det viktigste er å ta poeng og få selvtillit som kan spres til alle, sier Tettey.

Det var faktisk veteranens første seier med Rosenborg etter overgangen tidligere i sommer.

Seieren kan potensielt bli helt avgjørende for Rosenborg dersom de ønsker å spille i Europa også neste sesong. De er nå på 5.-plass i Eliteserien, poenget bak Kristiansund, som riktignok har en kamp mindre spilt. Om Kristiansund hadde vunnet ville luken mellom lagene vært på sju poeng.