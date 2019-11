Ett hakk nærmere prestisjepris

Mandag formiddag ble det klart at Karsten Warholm er en av fem finalekandidater til prisen som årets mannlige friidrettsutøver i verden. Det melder det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF). De fire andre i finalefeltet er langdistanseløper Joshua Cheptegei, stavhopper Sam Kendricks, førstemann på under to timer på maraton, Eliud Kipchoge og sprinter Noah Lyles.