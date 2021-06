– Det føles som det laget vi møter her i dag er på et nivå over oss. Vi må steppe opp om vi skal være med og leke med de store nasjonene, sier landslagssjef Martin Sjögren.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er hakket mer nådeløs etter 0-1-tapet i privatlandskampen mot Sverige.

– Norge kunne laget en skrekkfilm med alle småfeil og balltap innenfor egen sekstenmeter. De kunne tapt mye mer.

KAMPENS ENESTE MÅL: Stina Blackstenius fikk omsider hull på byllen for svenskene.

Svenskene snytt for straffe?

Det var alt annet enn ufortjent da Stina Blackstenius sendte svenskene i ledelsen etter klønete norsk forsvarsspill i det 66. minutt. Men at det ble kampens eneste mål er smått utrolig. I det som er svenskenes siste samling før OL i Tokyo, vil nok mange hevde at de hadde både marginene og dommeren mot seg.

Et mål ble annullert for en diskutabel offside, og i tillegg mente NRK-kommentatorene at Sverige ble snytt for straffe da stjernespissen Kosovare Asllani ble felt innenfor den norske sekstenmeteren.

SVENSK STRAFFE?: Bedøm selv.

Savnet profilene

Kampen bar tydelig preg av at det norske landslaget manglet sine største stjerner. Mesterligafinalistene Caroline Graham Hansen og Guro Reiten hadde begge meldt forfall til samlingen i Kalmar, mens Maren Mjelde fremdeles er skadet.

I Mjeldes skadefravær var det Ingrid Moe Wold som bar kapteinsbindet på Guldfågeln Arena.

– Det er mye ballbrudd slik at vi blir løpende mye imellom. Det er kaotisk og vi klarer ikke helt å få satt spillet og roet oss ned med ballen, forteller hun.

– Jeg er mest irritert på at vi ikke gjør ting ordentlig. Sverige er rangert høyere enn oss og skal spille OL, så at vi taper 0–1 er det ikke så mye å si på, men jeg er irritert på at vi «gjør bort oss», sier landslagssjefen.

STORSPILTE: Til tross for norsk tap viste Julie Blakstad noen svært lovende takter på sin venstreback. Foto: SUVAD MRKONJIC / BILDBYRÅN

Blakstad viste seg frem

Noe positivt kan likevel Sjögren ta med seg før neste test mot Nederland på tirsdag.

Sandviken-spiller Elisabeth Terland spilte sin første landskamp fra start og viste seg frem allerede etter tre minutter med et farlig volleyskudd som strøk stolpen. Hun ble mindre synlig utover kampen, mens en annen 19-åring, Julie Blakstad, viste hvorfor hun er regnet som et av Norges aller største talent.

I Rosenborg spiller hun vanligvis kant, men på landslaget har hun blitt brukt som venstreback, og det er en rolle hun har taklet usedvanlig bra, mener Torp.

– Hun har helt klart tatt den plassen nå. Det hender hun er litt ute av posisjon, men hun har en unik evne til å hente seg inn.

Blakstads involveringer var blant få lysglimt i kampen, sett med norske øyne.

– Én mot én defensivt er hun fryktelig god. Dette er en spiller for fremtiden, sier Torp.