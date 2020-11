Det ble et gledelig gjensyn med Lerkendal for Brann-trener Kåre Ingebrigtsen og hans assistent Eirik Horneland, som begge har en fortid i Trondheim.

To raske mål i den første omgangen, og et tidlig mål i den andre holdt til seier til tross for at Rosenborg skapte dramatikk mot slutten.

En stor kveld på Lerkendal

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen forteller etter kampen at laget hans hadde marginene med seg i åpningsminuttene, og at de raske scoringene var viktig for kampens videre utvikling.

– Rosenborg har vært i strålende form. Når du kommer hit må du ha litt marginer med deg og det synes jeg vi hadde i de første tjue minuttene. Så scorer vi på de to første målsjansene våre, og får kampen litt der vi ønsker den, sier Ingebrigtsen til NRK.

TILBAKE: Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland tok tre poeng mot Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Den tidligere Rosenborg-treneren legger ikke skjul på at marginene var på Branns side også mot slutten av kampen

–Så er det sånn på Lerkendal, at så fort Rosenborg legger på trykket så handler det om å overleve. Vi hang godt i tauene på slutten der. Det var enormt viktig for oss, sier Brann-treneren.

Ingebrigtsen legger ikke skjul på hvor mye denne seieren betydde for ham.

– Du har hatt noen store kvelder på Lerkendal før. Hvordan rangerer du denne?

– Den her var en av de store.

Gir selvtillit

Brann gikk hele ni kamper uten seier før tirsdagens trepoenger mot Rosenborg. Ingebrigtsen håper at seieren vil gi selvtillit inn mot serieinnspurten.

– Det betyr mye for oss som har slitt. I dag viser vi kvalitet i avslutningene og vi scorer tre flotte mål. Det er ingen tvil om at å vinne på Lerkendal gir selvtillit. Og det gir oss et godt momentum til å gå inn i de siste fem kampene, sier Ingebrigtsen.

To mål på et minutt

Rosenborg er best i åpningsminuttene, men det er Robert Taylor som setter inn kampens første mål. Taylor scoret på et lekkert langskudd etter halvspilt første omgang.

UHELDIG: Edvard Tagseth var uheldig og spilte Bamba alene med egen keeper. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Bare sekunder senere spiller Edvard Tagseth en svak pasning som Brann-spiss Daouda Bamba snapper opp. Han setter deretter ballen enkelt i mål alene mot Julian Faye Lund.

Drøye to minutter ut i andre omgang fikk Sander Svendsen ballen rett utenfor RBKs 16-meter. Uten å nøle skøyt han ballen over Faye Lund, men akkurat under tverrliggeren, og da ledet Brann 3–0.

Rosenborg yppet seg imidlertid mot slutten av kampen da Kristoffer Zachariassen og Hólmar Örn Eyjólfsson sørget for to sene scoringer, men det holdt ikke for trønderne.