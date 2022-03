Et glimt inn i fremtiden

Tar du alt det beste fotballen har å by på, får du kveldens Clásico.

To av verdens største klubber, Barcelona og Real Madrid, møtes i kvartfinalen i Mesterligaen. Barça er verdens beste lag og har verdens beste spiller i Alexia Putellas.

De har også norske Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen. Førstnevnte er en nøkkelspiller og forventes å starte på høyre kant.

Men det beste er rammen. Lagene skal spille på Barças hjemmebane, Camp Nou, det største stadionet i Europa, med plass til 99 354. UEFA-regler gjør at deler av arenaen er stengt, men Barça har solgt alle billettene de har lagt ut – 85 000.

Verdensrekorden for en klubbkamp for kvinner er 60 739, da Barça møtte Atlético Madrid i 2019.

Det vil se omtrent slik ut:

FULLSATT: Barcelona og Real Madrids kvinnelag skal snart spille foran et utsolgt Camp Nou. Foto: PAU BARRENA / AFP

Selv mosaikken vil være der, men med ordene «More than empowerment».

– Jeg tror det kan bli en milepæl for kvinnefotballen, sa Putellas på pressekonferansen i går.

Det er mange grunner til at hun har rett.

Kun for menn

Den første er antallet tilskuere.

Putellas vant Gullballen som verdens beste sent i fjor. Hun er en superstjerne: Det henger plakater av henne over hele Barcelona. Hun har blitt et idol for alle spanske jenter.

HELT: Flere og flere ser opp til Barcelona-stjerna Alexia Putellas. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Men da hun var liten, virker alt dette utenkelig. Barça hadde ikke en gang et kvinnelag. Hun vokste opp med å se herrelaget spille på Camp Nou. Om hun ikke dro dit selv, så hun kampene i en bar, hvor hun satt på et biljardbord for å komme høyt nok til å se skjermen.

Trodde hun at hun noen gang kom til å spille på Camp Nou?

– Pffft. Aldri i verden. Jeg tenkte: Her spiller kun menn, skrev Putellas for The Players’ Tribune i februar i år.

DRØMMEN OPPFYLLES: Putellas skal onsdag møte Real Madrid i mesterligaen på Camp Nou. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Så at den kampen spilles på Camp Nou, er viktig. Det at publikum kommer, er enda viktigere: Damene spilte her i løpet av pandemien, men da var dørene stengt.

I kveld blir det nesten fullsatt. Putellas, Hansen og resten spiller vanligvis på Estadi Johan Cruyff, en arena på treningsfeltet med plass til 6 000. Selv der selger de sjelden alle billettene.

Det at de nå venter 85 000 på Camp Nou, viser hvor stor interessen blir så fort kampene får en skikkelig ramme.

Da billettene ble lagt ut for salg, ble de revet bort på noen få dager.

Rekordene knuses

Dette skjer i en periode hvor kvinnefotballen stadig gjør fremskritt. I går kom det frem at mer enn 350 000 av de 700 000 billettene til sommerens EM er solgt.

Den forrige rekorden i EM var 240 000 billetter, i 2017.

Finalen på Wembley, som har plass til 90 000, var utsolgt innen 43 minutter.

Hva mer har skjedd? I desember fornyet den engelske toppserien en sponsoravtale på tre år med Barclays verdt 30 millioner pund – dobbelt så mye som den forrige avtalen.

I april i fjor sa BBC og Sky Sports at de kom til å betale rundt åtte millioner pund per sesong for å vise kampene fra toppserien på britisk TV.

INTERESSEN ØKER: Flere og flere storklubber satser nå på kvinnefotball i større grad enn tidligere. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Og i 2019 ble det satt en rekke publikumsrekorder ved å flytte kamper over til herrenes stadioner. Barça møtte Atlético Madrid foran 60 000 i Madrid. Juventus spilte mot Fiorentina foran 39 000 i Torino.

Det er ingen tvil: Interessen vokser hele tiden.

Det samme gjør kvaliteten på fotballen.

Den perfekte sesongen

Den andre tingen som gjør kveldens kamp spesiell, er nemlig Barça som lag. Dette er en gjeng som nærmer seg perfeksjon.

Barça vant alle tre troféene i fjor: ligaen, cupen og Mesterligaen.

I finalen av Mesterligaen ledet de 4–0 mot Chelsea etter 36 minutter, det siste målet scoret av Hansen.

Denne sesongen har de vunnet alle sine kamper, 36 av 36.

I ligaen har de en målforskjell på 138–7.

Men det er ikke bare resultatene. Barça mestrer den ballbesittende stilen som har vært klubbens DNA siden slutten av 80-tallet. Herrelaget slet lenge med å spille slik, før den legendariske playmakeren Xavi ble trener i november og fikset biffen.

Nå angriper både damene og herrene med mange pasninger, kjappe kombinasjoner og koordinerte bevegelser som skaper overtall i alle ledd.

Xavi har sagt at kvinnelaget er en «inspirasjon». Det bør de være for flere.

Få herrelag spiller bedre fotball enn denne gjengen.

Da Hegerberg senket Barça

Dette hadde vært umulig om Barça ikke hadde prioritert kvinnelaget. I 2010 besto lagets sesongoppkjøring av en campingtur i villmarka. Spillerne hadde vanlige jobber og trente kun på kveldene.

Men i 2015 ble laget profesjonelt, og siden det har de trent og hentet stjerner på lik linje med herrelaget. I 2019 nådde de Mesterligafinalen.

Før finalen pratet NRK med Maria Teixidor, en av klubbens direktører.

– Vi har skapt laget innenfor de samme rammene som herrelaget. De deler spillestil, fasiliteter og verdier, sa hun.

Den finalen ble et nytt vendepunkt. Barça ble smadret 4–1 av suverene Lyon, som vant sin fjerde strake Mesterliga (året etter vant de nummer fem). Ada Hegerberg scoret hattrick. Plutselig forsto Barça hvor lista lå.

KNUSTE BARCELONA: Ada Hegerberg scoret hattrick da Lyon slo katalanerne 4-1 i Mesterligaen. Foto: BERNADETT SZABO / Reuters

Siden det har de satset enda mer, og vippet Lyon ned fra tronen.

Da de slo Real Madrid 2–1 i den første kvartfinalen forrige uke, var overraskelsen at de ikke klarte å vinne med mer. Alle forventer at de skal gå videre i kveld.

Ny Clásico

Den tredje tingen som gjør kveldens kamp spesiell, er nettopp motstanderen: Real Madrid. De er ikke like gode som Barça og ligger på fjerdeplass i ligaen.

Men bare det at de har et damelag, er fremgang.

Lenge fantes ikke El Clásico for kvinner. Real Madrid var det eneste superlaget i Europa som manglet et damelag. Men i 2019 slo klubben seg sammen med CD Tacón, og året etter ble laget omdøpt til Real Madrid Femenino.

FERSKT RIVALERI: Det var først i 2019 at Real Madrid og Barcelonas kvinnelag kunne møtes. Foto: Joan Monfort / AP

Dette gjenspeiler en trend hvor de store klubbene på herresiden bygger de beste damelagene. De har større ressurser og flere fans enn rene damelag.

Se bare på den engelske toppserien, hvor de fem øverste lagene er Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City og Tottenham.

Akkurat de samme fem ligger øverst på herresiden i Premier League.

Større ressurser

For noen fans er det kjedelig at de samme lagene dominerer. Men for økonomien og interessen er det positivt, for de store navnene trekker til seg flest fans og sponsorer.

De rike klubbene som kan pøse resurser inn i lagene, gjør det.

Dette hever nivået og gir jenter enda flere grunner til å satse på fotballen.

Om trendene i kvinnefotballen fortsetter – både for selve nivået, finansene og interessen – kan kamper som kveldens Clásico bli normalen.

Så bra kan kvinnefotballen være.

Slik kan fremtiden bli.