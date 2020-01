ESPN: Helikopteret prøvde å unngå skoddehavet

Opplysningar ESPN har fått, fortel at helikopteret prøvde å stige bratt for å kome over den tette skodda som dekka Calabasas, ein mindre by rundt 50 kilometer nordvest for sentrum av Los Angeles.

Skodda i området var så tjukk at politihelikoptera hadde flyforbod, melder apnews.com.

– Vertilhøva var under vår minimumsstandard for flyging, seier Josh Rubenstein i Los Anleges-politiet til New York Post.

Politiet krev minst tre kilometers sikt og over 250 meters klar høgde for å la eit helikopter flyge.

ESPN skriv at piloten hadde teke kontakt med flytrafikkontrollen for å spørje om vertilhøva i området. Svaret var at kontrollen ikkje kunne spore helikopteret fordi det flaug for lågt i det vanskelege terrenget.

Radiosamtalen er gjort kjent av nettstaden LiveATC.net, ein nettstad som tilbyr lytting av radiosamtaler med fly.

Fekk løyve til å halde fram

Etter å ha halde tilbake helikopteret ei kort sund på grunn av eit anna fly, gav kontrollen likevel helikopteret løyve til å halde fram langs motorvegen mot Burbank, ifølgje opplysningane til ESPN.

Deretter svinga det mot søraust, steig til 800 meter (2400 fot) før det fall 300 meter ned i åssida, ifølgje data frå Fligtradar24.

Dei fortel også at farten var rundt 250 kilometer i timen då helikopteret styrta.

Apnews.com skriv at helikopteret kom frå Orange County sør for Los Angeles. Det skulle til Thousand Oaks, ikkje langt frå ulukkesstaden.

ESPN siterer ei ikkje namngitt kjelde som skal ha detaljert informasjon frå ulykkesgranskinga. Kjelda uttaler seg på vilkår om å få vere anonym.

– Avansert helikopter

AVANSERT: Det var eit helikopter av denne typen, Sikorsky S-76, som styrta. Foto: Lehtikuva / Reuters

Det vil truleg ta fleire dagar før alle detaljar omkring ulykka er klarlagt. Ken Kurt Deetz, som flaug Bryant i helikopteret meir enn 1000 timar melom 2014 og 2016, seier at det er mest truleg dårleg ver som er årsaka.

– At begge maskinene på ein slik maskin sviktar samstundes – det skjer berre ikkje, seier Deetz til Los Angeles Times. Han samanliknar det med ein limosin.

– S-76 er eit svært avansert helikopter, eit av god kvalitet, seier Justin Green til ESPN. Han flaug tidlegare denne typen helikopter i marinekorpset.

Helikopteret, som han hadde kalla «Mamba Chopper», var 29 år gammalt, skriv Daily Star.

Vitne fortel om ulydar frå helikopteret like før det fall ned og Kobe Bryant mista livet søndag.

– Det var tjukk skodde, sikta var mindre enn 20 meter, seier Richard Winton. Han er journalist i storavisa Los Angeles Times, og bur i Calabasas. Han var heime søndag føremiddag.

Ulykka skjedde rundt klokka 10, lokal tid, i byen Calabasas like utanfor Los Angeles. Basket-legenda Kobe Bryant, hans 13-årige dotter Gianni og sju andre omkom.

– Ingen kunne ha overlevd

Winton høyrde eit kraftig smell, følgd av nokre sekund med total stille. Så eksploderte ei eldkule i åssida like bortanfor.

– Eg gjekk ut på gata og såg mot åssida i kikkert. Trass den dårlege sikta, såg eg vraket som var knust i småbitar mot åssida, fortel han til si eiga avis.

Så tok brannfolka til å strøyme til for å sløkkje brannen. Han greidde å kome meg litt nærmare, og snakka med andre som også var augevitne til tragedien.

Ein av dei var Jerry Kocharian. Han hadde stått utanfor kyrkja og drakk kaffi. Han la merke til helikopteret som flaug uvanleg lågt, og som såg ut til å ha problem.

– Det verka som det fall, og lydane var rare. Så såg eg ikkje meir i skodda. Men eg høyrde smellen frå krasjet og såg flammane. Ingen kunne ha overlevd det, sa han.

– Du kunne høyre det. Det sa «thump, thump, thump», før det kom det som nærmast høyrdest ut som ei høgt klask, fortel pastor Bob Bjerkaas til USA Today.

– Såg at det flaug veldig lågt

GRANSKING: Det vil truleg ta granskarane fleire daga å få fram alle detaljane omkring styrten Foto: Stefanie Dazio / AP

Bjerkaas var lærar på den lokale søndagsskulen då det skjedde. Han og dei 20 elevane sprang ut for å sjå.

Han fortel at øvste delen av åssida var dekka av skodde, medan den nedste var synleg frå der dei stod.

Så såg dei at grå røyk tok til å stige ut av skodda.

– Det var tjukt. Det såg ut som om dei flaug veldig lågt, seier Bjerkaas.

I området rundt ei engelsk mil (1,6 kilometer) frå ulykkesstaden samla det seg raskt eit par hundre menneske.

Rebeca Salcedo fortel at ho var i ein bursdags-brunsj i Calabasas då dei såg eit helikopter som flaug svært lågt.

– Så høyrde vi sirener. Vi sa at vi håpa alle hadde greidd seg. Vi heldt fram med brunsjen.

Men etter kort tid såg dei på nyheitsvarselet på telefonane at Kobe Bryant var om bord og var omkomen.

– Då gret vi alle. Han var ein stor spelar, og vi vaks opp med han.