Espen Lie Hansen: – Man blir hengt ut uten at alle vet hva som har skjedd

– Det er litt kjipt å lese at de der hjemme tror vi har delt masse bilder av henne. Det stemmer ikke, så det er synd. Man blir hengt ut uten at alle vet hva som har skjedd, sier Espen Lie Hansen til NRK.

Onsdag morgen gikk Nora Mørk ut med krass kritikk av ledelsen i Norges Håndballforbund - nok en gang.

– Jeg ber pent om forståelse for at jeg ikke har kunnet kontrollere timingen og er fanget av menn fra idrettens ledelse som ikke har bidratt, skrev Nora Mørk i et brev til NTB.

SKUFFET: Nora Mørk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Berge stiller seg bak Mørk

Saken har preget håndballherrene de siste dagene, og Christian Berge ønsket ikke å svare på spørsmål om Mørk på onsdagens pressetreff. I stedet sendte han ut et skriv til all frammøtt presse. Der ga han sin fulle støtte til Nora Mørk.

– Jeg stiller meg helt og holdent bak Nora Mørk når det gjelder holdninger ved å spre/publisere privat innhold som er krenkende på sosiale medier, og jeg håper at dette vil føre til ytterligere fokus på at dette overhodet ikke er akseptabelt, skriver Berge.

Nå håper Norges trener å legge saken bak seg, men flere spillere innrømmer at de to siste dagene har vært krevende.

– Jeg er definitivt ferdig med saken nå. Også synes jeg det er greit å komme med noen uttalelser der vi er åpne og ærlige om det som har skjedd, sier kaptein Bjarte Myrhol.

– Vi prøver å tenke på mesterskapet, og komme så langt som mulig her, sier Espen Lie Hansen.

– Hvordan har forbundet jobbet med dere i saken?

– Vi har pratet med dem, og vi har prøvd å få ordnings på det. Men jeg har ikke så bra oversikt over saken ellers. Jeg har ikke satt meg inn i alt og det som ligger bak, svarer han.

– Kunne ikke ha gjort noe annet

Håndballpresident Kåre Geir Lio mener Mørk og forbundet har svært ulik virkelighetsoppfatning, og at det preger konflikten.

– Vi har gjort så godt vi kunne. Nora opplever at det er for dårlig, og det beklager vi. Jeg har ikke noe annet råd enn å invitere henne til en samtale på nytt. Det e rikke oss det skal stå på, sier Lio.

HÅNDBALLPRESIDENT: Kåre Geir Lio. Foto: NRK

– Jeg tror ikke vi kunne gjort noe annet, understreker han.

Lio forteller at forbundet har tatt lærdom, og mener ballen nå ligger hos Mørk.

– Kunnskapen om hva som har skjedd, ligger hos alle. Hvis saken skal løses må vi snakke sammen ansikt til ansikt.