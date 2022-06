Eskil Ehd (19) måtte operere medfødt skade to gonger – vart raskast på laget og fekk A-lagsdebuten

Skarstein vant i verdenscupen

Birgit Skarstein tok sesongens første verdenscupseier i roing da hun vant søndagens finale i parasinglesculler i polske Poznan.

Hun vant på tiden 10.19,72.

Skarstein gjennomførte et testløp på verdenscuparenaen fredag. Da knuste hun sin egen bestenotering i parasinglesculler for kvinner i Poznan. Med 9.50,39 var hun over seks sekund foran sin tidligere raskeste tid.

Skarstein vant gullet i paralympics i Tokyo i fjor sommer. Hun kom seg under milepælen 10 minutter da hun rodde på 9.56,54 i Varese i fjor.