Harder ferdig som Brann-trener

Olli Harder er ferdig som hovedtrener for Branns kvinnelag. Det melder klubben på sine nettsider torsdag.

Harder og Brann skal etter forhandlinger ha blitt enige om å avslutte samarbeidet, og dermed fratrer newzealenderen sin stilling.

– Bakgrunnen for dette er svake prestasjoner og manglende utvikling av prestasjonene over tid. Avgjørelsen ble tatt etter lange og gode samtaler med Olli, der klubben og Olli ble enig om å avslutte samarbeidet. Klubben vil understreke at avgjørelsen har vært svært krevende, men det kreves en endring for å forbedre presentasjonene, sier daglig leder i Brann Christian Kalvenes i en uttalelse.

Harder startet i klubben som sportslig leder i mai i fjor, men etter at daværende trener Alexander Straus tok over Bayern München, tok Harder over jobben som hovedtrener i tillegg.

Harder sier i pressemeldingen at han er stolt over det de har fått til det siste året, men at det etter sesongslutt kom de tøffe oppgavene.

– Vi visste da at vi mistet mange viktige spillere, og måtte bygge et nytt lag til årets sesong. Dessverre har vi ikke klart å gjenskape fjorårets prestasjoner så langt i år, selv om vi har jobbet hardt for å klare det, sier Harder.

Brann skriver på sine nettsider at assistenttrener Knut Slatleim overtar hovedansvaret for laget frem til de har ansatt ny hovedtrener.